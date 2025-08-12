美CPI數據若「政治化」 這個逾2兆美元的市場將首先崩潰

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-12 16:00

在美國總統川普開除勞工統計局長，每月公布的 CPI 數據可能將受到更為「政治化」的審查，而此舉可能會削弱人們對規模達 2.1 兆美元的抗通膨美國公債市場 (TIPS) 的信心。

消費者物價指數將於週二 (12 日) 公佈，在川普本月解僱美國勞工統計局局長並指責其操縱就業數據後，該指數將考驗投資人對美國經濟數據完整性的信任度。

先前，因不滿美國勞工部發布的最新就業數據，川普 1 日下令解僱勞工統計局（BLS）局長 Erika McEntarfer，此舉引發了美國輿論和金融市場的廣泛爭議。11 日，川普宣布將提名提名經濟學家安東尼 (E.J. Antoni) 擔任新任勞工統計局局長。

值得注意的是，安東尼現任保守派智庫傳統基金會 (Heritage Foundation) 首席經濟學家，長期以來批評 BLS 就業數據與修正方式，並多次呼籲更換局方領導層。

從職責來看，美國勞工統計局需要編制的數據，顯然並不只有就業數據。目前與非農業數據對市場的重要性旗鼓相當的美國 CPI 數據，也是由該局所編製，這也是聯準會和投資人評估影響貨幣決策的通膨動態的關鍵數據。

美國勞工統計局日常透過追蹤一籃子商品和服務的月度價格變化來編制 CPI，從全美各地的商店、服務提供者、租賃單位和線上賣家處收集數千個報價。

對此，不少業內人士表示，任何可能讓投資人懷疑數據被政治化的跡象，都可能加劇對 CPI 數據收集的擔憂。

抗通膨債券（TIPS）涉及巨額真實資金

在此情況下，投資人可能會對持有 TIPS(與 CPI 掛鉤) 索求更高補償，這將推高美國政府的融資成本。與規模大得多的名目公債市場相比，TIPS 較差的流動性可能會加劇其殖利率的漲幅。

TIPS(通膨保值債券) 市場主要目的是防範通膨對報酬的侵蝕，該市場的規模已高達逾 2 兆美元，大量機構和個人投資者參與其中。

目前，TIPS 約占美國債務總額的 7%。鑑於美國政府未償還債務中需要融資的規模不斷擴大，近期美國財政部的再融資聲明，其實已預示著部分通膨保值債券的標售規模將會增加。

摩根大通的首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，這不只是一個關於得出正確數字的學術性討論，這些數字對抗通膨債券（TIPS）來說至關重要。他甚至說，「這裡面牽涉到鉅額的真實資金。」

Feroli 本月稍早表示，2.1 兆美元的 TIPS 市場，建立在 CPI 資料編制可信度的信任基礎上。在這方面，即便是看似無關緊要的技術性調整也可能產生影響。

Hartford Funds 固定收益策略師 Amar Reganti 也表達了同樣的擔憂：「若 BLS 被政治化，且數據在某種程度上失去可信度，長此以往將為 TIPS 市場帶來巨大風險。」

一位白宮官員向路透社表示：「過去幾年，自新冠疫情以來，美國勞工統計局的數據出現了歷史性異常的修正，這讓人對其準確性、可靠性和公信力產生質疑。」他還說，川普計畫恢復人們對勞工統計局的信任。

自 McEntarfer 被解僱以來，到目前為止，TIPS 尚未出現明顯變動。 10 年期 TIPS 殖利率最新報 1.864%，略高於 8 月 1 日的水準。

道明證券在報告中表示，如果新任美國勞工統計局負責人被認為有偏見，TIPS 市場將變得「緊張」。

摩根大通的 Feroli 指出，如果 TIPS 因 CPI 指數的不確定性而無法提供通膨對沖功能，其整體需求可能會開始下降。需求下降將壓低 TIPS 價格，縮小名目美國公債殖利率與 TIPS 殖利率之間的利差，而這也是政策制定者和投資人用來衡量通膨路徑的關鍵指標 (損益平衡通膨率)。