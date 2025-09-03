OpenAI延續收購攻勢 11億美元拿下產品測試新創Statsig

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-03 05:10

綜合外媒周二 (2 日) 報導，OpenAI 宣布以 11 億美元收購產品開發新創公司 Statsig，延續其收購攻勢，而 Statsig 創辦人 Vijaye Raji 將出任 OpenAI 應用部門技術長。

OpenAI積極擴張收購版圖。(圖:Shutterstock)

未來，Statsig 將協助 OpenAI 和其他企業測試功能，並在營運中運用即時數據。作為收購的一環，Statsig 執行長 Vijaye Raji 將加入 OpenAI 擔任應用部門技術長，向 5 月獲任命領導 OpenAI 應用業務的前 Instacart 執行長 Fidji Simo 匯報。

「與 OpenAI 這支卓越團隊合作，為個人和企業大規模打造 AI 驅動體驗，是難得且有意義的機會。」Raji 在 LinkedIn 發文時提到，「能運用我們在 Statsig 開發的工具來達成目標，讓這件事更加特別。」

Statsig 執行長 Vijaye Raji 在領英上宣布公司加入 OpenAI 的訊息。（圖: 領英）

OpenAI 表示，Statsig 將繼續獨立營運，並從西雅圖辦公室服務客戶。不過此收購案仍須符合慣例成交條件，包括監管核准。

Simo 在聲明中說：「Vijaye 在大規模打造新消費者和 B2B 產品及系統方面有卓越紀錄。」

受龐大資金和股價飆升推動，OpenAI 近期積極收購，將資源投入新領域成長。最大手筆是 5 月以近 65 億美元全股票交易收購 Jonathan Ive 的 AI 裝置新創 IO，正式進軍硬體領域。此前 OpenAI 還在 2024 年收購分析資料庫公司 Rockset，金額未披露。

今年稍早 OpenAI 曾計劃以 30 億美元收購 AI 程式設計工具 Windsurf，但交易未能實現，Google 最終以 24 億美元授權協議挖角該新創共同創辦人。

受估值飆升推動，OpenAI 3 月完成 400 億美元融資，估值達 3000 億美元。據報導，該公司目前洽談讓現任和前任員工以 5000 億美元估值出售股票。