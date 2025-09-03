search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

OpenAI延續收購攻勢 11億美元拿下產品測試新創Statsig

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電


綜合外媒周二 (2 日) 報導，OpenAI 宣布以 11 億美元收購產品開發新創公司 Statsig，延續其收購攻勢，而 Statsig 創辦人 Vijaye Raji 將出任 OpenAI 應用部門技術長。

cover image of news article
OpenAI積極擴張收購版圖。(圖:Shutterstock)

未來，Statsig 將協助 OpenAI 和其他企業測試功能，並在營運中運用即時數據。作為收購的一環，Statsig 執行長 Vijaye Raji 將加入 OpenAI 擔任應用部門技術長，向 5 月獲任命領導 OpenAI 應用業務的前 Instacart 執行長 Fidji Simo 匯報。


「與 OpenAI 這支卓越團隊合作，為個人和企業大規模打造 AI 驅動體驗，是難得且有意義的機會。」Raji 在 LinkedIn 發文時提到，「能運用我們在 Statsig 開發的工具來達成目標，讓這件事更加特別。」

Statsig執行長Vijaye Raji在領英上宣布公司加入OpenAI的訊息。（圖: 領英）
Statsig 執行長 Vijaye Raji 在領英上宣布公司加入 OpenAI 的訊息。（圖: 領英）

OpenAI 表示，Statsig 將繼續獨立營運，並從西雅圖辦公室服務客戶。不過此收購案仍須符合慣例成交條件，包括監管核准。

Simo 在聲明中說：「Vijaye 在大規模打造新消費者和 B2B 產品及系統方面有卓越紀錄。」

受龐大資金和股價飆升推動，OpenAI 近期積極收購，將資源投入新領域成長。最大手筆是 5 月以近 65 億美元全股票交易收購 Jonathan Ive 的 AI 裝置新創 IO，正式進軍硬體領域。此前 OpenAI 還在 2024 年收購分析資料庫公司 Rockset，金額未披露。

今年稍早 OpenAI 曾計劃以 30 億美元收購 AI 程式設計工具 Windsurf，但交易未能實現，Google 最終以 24 億美元授權協議挖角該新創共同創辦人。

受估值飆升推動，OpenAI 3 月完成 400 億美元融資，估值達 3000 億美元。據報導，該公司目前洽談讓現任和前任員工以 5000 億美元估值出售股票。

除 Raji 外，OpenAI 還調整領導團隊，首席產品長 Kevin Weil 轉任「AI 科學」新團隊副總裁，工程副總裁 Srinivas Narayanan 出任 B2B 應用技術長。

文章標籤

OpenAIStatsig產品開發技術長估值新創公司應用部門收購TOP

延伸閱讀



Empty