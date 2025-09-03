鉅亨網新聞中心 2025-09-03 08:00

‌



今日操盤前瞻：

美股重點新聞摘要2025年9月3日(圖:Reuters/TPG)

中國 8 月財新服務業 PMI

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德談話

聯準會 (Fed) 官員穆薩林演說

美國 7 月工廠訂單

美國 7 月 JOLTs 職位空缺數

梅西百貨財報

‌



Google 無須出售 Chrome 瀏覽器！反壟斷裁定出爐 Alphabet 盤後大漲 8%

美國聯邦法官周二 (2 日) 就眾所矚目的網路搜尋反壟斷官司裁定，Google 無須出售 Chrome 瀏覽器，但必須與競爭者分享部分的搜尋數據，這代表 Google 將可免於最嚴厲的修補方案，母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二盤後大漲 8%。全文詳讀



Google 反壟斷裁決保住 200 億美元大單 蘋果盤後飛升超 4%

蘋果股價於美股週二 (2 日) 盤後交易中大幅飛升，最高漲幅達 4.3%，至每股 239.50 美元，主要受惠於美國法院最新裁決，允許蘋果 (AAPL-US) 繼續與全球搜尋引擎龍頭 Google 維持年度約 200 億美元的搜尋合作協議。全文詳讀



美國撤銷台積電南京廠 VEU 特權 在中半導體廠豁免時代將結束

據《彭博》周二 (2 日) 報導，美國已撤銷台積電 (TSM-US)(2330-TW) 南京廠的「經驗證最終用戶」(VEU) 授權，阻斷該廠自由運送關鍵設備的管道。美國官員近期通知台積電此決定，與美國撤銷三星電子和 SK 海力士中國大陸設施 VEU 資格的做法類似。這些豁免預定在約四個月後到期。全文詳讀

川普警告取消關稅恐淪第三世界 急上最高法院翻案、要求加速裁決

川普周二 (2 日) 表示，將要求最高法院「加速裁決」，以推翻上訴法院認定其多數關稅非法的判決，警告若取消關稅美國可能「淪為第三世界國家」。上周五，聯邦巡迴上訴法院以 7 比 4 裁定川普無權實施多數關稅措施，但將判決生效延至 10 月 14 日，讓政府有時間向最高法院上訴。全文詳讀

AI 股王撐不住！輝達股價失守關鍵支撐 市值 4 天蒸發逾 3400 億美元