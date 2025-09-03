美國麥當勞重推超值套餐搶客 組合餐比單點便宜15%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-03 02:58

麥當勞重新推出疫情前的「超值套餐」，希望透過15%的價格優勢吸引重視價格的消費者回流。(圖:Reuters/TPG)

過去一年多來，麥當勞及競爭對手持續以折扣優惠搶客。受低收入族群消費緊縮影響，速食業來客數不斷下滑。去年夏天麥當勞推出 5 美元超值餐並延長促銷，後來又加碼推出買一送一 1 美元優惠。

‌



此次推出的八款套餐涵蓋全菜單，包括豬肉滿福堡加蛋、大麥克、10 塊雞塊、四分之一磅的漢堡，以及麥脆雞三明治系列等。

限時促銷方面，麥當勞推出豬肉滿福堡加蛋搭配薯餅和小杯咖啡的 5 美元套餐，以及大麥克搭配中薯條和中杯飲料的 8 美元套餐。

麥當勞執行長肯普欽斯基 (Chris Kempczinski) 周二接受 CNBC 訪問時表示，新套餐主攻尚未使用手機 App 享受優惠的客群，約占總客戶的一半。

「中低收入消費者現在壓力很大，目前經濟呈現明顯的兩極化現象。」肯普欽斯基說。他在 8 月財報會議上曾強調，「重新吸引低收入消費者很重要，他們來店頻率比中高收入客群更高。」