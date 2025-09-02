咖啡園也能上鏈！星巴克豪執120億美元入局RWA

鉅亨網新聞中心 2025-09-02 13:00

全球咖啡龍頭星巴克 (SBUX-US) 投下震撼彈，發行了價值高達 120 億美元的現實世界資產（RWA）代幣，將其在巴西的咖啡園「映射」至區塊鏈上，引發了全球區塊鏈產業的熱烈討論。

星巴克此次的創新，是透過衛星遙感技術與區塊鏈技術的結合，將土地、咖啡樹以及未來的收成等實體資產，數位化並分割成可交易的代幣。每一枚代幣都代表著咖啡園的部分所有權或收益權，讓原本高門檻的農業實體資產投資，變得觸手可及。

對於一般投資者而言，這意味著可以透過小額購買代幣，輕鬆參與到巴西咖啡經濟的投資中。此外，基於智能合約的設計，未來收益將自動且透明地分配給持幣者，大大提高了效率。

然而，這項顛覆性的實踐也伴隨著挑戰。最大的議題在於價值錨定問題，如何確保代幣的價值與實體資產的真實價值完美同步，尤其是在面對氣候變遷等不可控的變數時。此外，代幣的市場波動風險、跨國法律與合規性，也都是未來需要解決的難題。

儘管如此，星巴克將一個高度區域化的農業資產，透過區塊鏈轉變為全球流通的投資標的，為區塊鏈技術在實體經濟的應用開拓了新場景，其意義深遠。

趙長鵬提「區塊鏈黃金 30 年」

在星巴克資產上鏈的同時，幣安創始人趙長鵬的「區塊鏈黃金 30 年」論也備受關注。他認為，早期以比特幣為代表的區塊鏈發展僅僅是序章，真正的黃金時期將在未來的三十年內到來。

趙長鵬強調，區塊鏈的未來在於「長期主義」，必須走出投機炒作的迷霧，專注於技術、實踐和應用層面的價值落地。他給予投資者實用的建議，鼓勵大家調整心態，堅持「買進並長期持有」的策略，並將眼光放在能夠解決實際問題的實體應用上。

他指出，區塊鏈技術的邊界正在不斷擴大，從最初的金融創新，逐步滲透到供應鏈管理、房地產、教育、農業等更廣泛的實體領域。

這種從虛擬資產向現實資產的價值連接，正是區塊鏈產業邁向成熟的關鍵一步。星巴克代幣化咖啡園的案例，正是這一趨勢的最佳體現。它證明了區塊鏈不再只是虛擬世界的工具，而是能夠賦能實體經濟、創造真實價值的中流砥柱。

「炒幣狂歡」轉向「價值落地」

無論是星巴克的 RWA 應用，或是趙長鵬對未來 30 年的樂觀預言，兩者都共同指向一個明確的趨勢：區塊鏈技術的發展重心，正從過去的「炒幣狂歡」轉向「價值落地」。

這給予投資人重要的啟示：應當更加關注那些能夠真正解決實際問題的技術和專案。當一個項目能夠透過區塊鏈提升資產流動性、優化收益分配或增強透明度時，它就具備了穿越週期、實現長遠價值的潛力。