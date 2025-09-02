鉅亨網編輯林羿君 2025-09-02 10:00

彭博引述消息人士報導，巴西總統盧拉將於下週一 (8 日) 召開金磚國家領導人視訊會議，討論川普的貿易政策。

反美峰會？巴西總統召開金磚視訊會議 商討川普關稅。(圖:shutterstock)

據兩名巴西政府官員表示，巴西總統不僅希望討論川普政府所徵收的貿易關稅，還打算團結主要新興市場國家的領導人，共同支持多邊主義。

今年 7 月，川普將巴西捲入了全球貿易戰，威脅若該國最高法院不立即停止審理前總統雅伊爾 · 波索納羅因企圖政變而面臨的指控，他將對巴西徵收更高的關稅。儘管美國已豁免飛機和橙汁等數百種商品的關稅，但拉丁美洲最大的經濟體巴西仍被徵收 50% 的關稅。

然而，巴西官員表示，美國對金磚國家設定了不同的關稅，這使得它們難以達成聯合聲明。此外，他們表示，盧拉不希望這次會晤變成一場反美峰會。

鑒於波索納羅案將於週二 (2 日) 在最高法院開庭審理，巴西政府預計川普將加強對巴西的攻擊力度，這一點尤其重要。美國已吊銷了最高法院法官的簽證，並對負責審理這位右翼前總統案件的法官實施了制裁。

金磚峰會將緊接著在週末於天津舉行的習近平與莫迪之間的重要會晤。俄羅斯總統普丁也於週一在天津會見了莫迪，並將於週二在北京與習近平舉行會談。