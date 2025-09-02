俄羅斯出手？歐盟執委會主席專機GPS遭干擾

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-02 05:00

據英國《金融時報》報導，歐盟執委會發言人周一（1 日）表示，歐盟執委會主席馮德萊恩 8 月 31 日乘坐飛機前往保加利亞途中飛機 GPS 系統遭到干擾，但飛機最終安全在保加利亞機場降落。

歐盟執委會主席馮德萊恩。

三名知情官員告訴《金融時報》，馮德萊恩 8 月 31 日乘坐飛機前往保加利亞，但在接近普羅夫迪夫機場時飛機導航設備遭到干擾，「整個機場區域的 GPS 都失靈了」。

一名官員透露，飛機在機場上空盤旋一個小時後，機師決定依靠紙本地圖降落。

保加利亞空中交通服務管理局證實這一事件，在一份聲明中稱：「自 2022 年 2 月以來，GPS 干擾事件顯著增加，最近還出現欺騙信號事件。這些干擾破壞了 GPS 信號準確接收，給飛機和地面系統帶來各種操作挑戰。」

歐盟執委會發言人隨後也證實這一消息，並將問題歸咎於俄羅斯。這名發言人表示：「確實發生了 GPS 干擾，但飛機在保加利亞安全降落。我們從保加利亞當局收到消息，他們懷疑這是俄羅斯干擾。」

該發言人稱，這一事件將強化歐盟增強防務能力和支持烏克蘭的承諾，「她（馮德萊恩）親眼目睹了俄羅斯的威脅和挑戰，在這次事件過後，歐盟會繼續增加國防開支，進一步提升歐洲防務準備。」

據《金融時報》報導，事發時馮德萊恩正從波蘭首都華沙飛往保加利亞，準備與保加利亞總理熱利亞茲科夫會面，並參觀一家彈藥工廠。

保加利亞一直是向烏克蘭提供軍事裝備的主要歐洲國家之一，最初主要提供蘇聯時代遺留的武器，現在則提供保加利亞軍工企業生產的火炮和其他產品。