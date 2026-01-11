鉅亨網新聞中心
白銀市場近日上演了一場驚心動魄的逼空大戰。隨著銀價一度攀升至 82.59 美元的歷史高位，就在崩盤前夕，有高達 1.11 億美元的資金湧入反向做空白銀 ETF，試圖在 81 美元的「天價」博取回調，但最終卻成為這塊墓碑下最慘烈的祭品。
一切的轉折點發生在 1 月 6 日。當時白銀價格已站上 81 美元大關，市場進入極度亢奮狀態。
然而，此時白銀兩倍放空槓桿 ETF ，ProShares 兩倍做空白銀 ETF(ZSL-US) 錄得創紀錄的 1.11 億美元資金淨流入，創下該 ETF 成立以來的歷史新高。
許多投資者看著從 70 美元一路飆升的 K 線圖，主觀臆斷「80 美元必定是頂部」。
慘烈的是，這筆巨額資金反映了散戶與逆向投機者的集體誤判，使這批原本想當「獵人」的資金，瞬間變成了維持白銀逼空行情的最後燃料。
然而，身為常被市場視為「偏空」風格的基金 Wavers Investment Fund 卻在本輪行情發起「紅色警報」禁止進場做空，引起會員熱議。
對此，Wavers 就表示，即便白銀 RSI 指標已經嚴重超買、價格大幅偏離均線，其風控模型仍給出了三項拒絕放空的紅燈警報：
第一，是對手盤素質劣化。 量化系統顯示，湧入看空白銀的資金主要來自散戶與高頻投機客。
這類資金操作經驗不足、抗壓性弱，一旦市場出現強勢拉升，很容易被迫平倉，反而成為多頭推高價格的燃料。
其次，是實體市場的硬性限制。與股票不同，大宗商品的做空操作涉及實物交割。然而，自 2026 年 1 月 1 日起，中國白銀出口禁令生效，直接切斷了全球最大的精煉白銀供應來源。
這使市場實物庫存極度緊張，在這種環境下做空，就像「在火藥桶上點火」，空頭風險非常高。
最後，則是杠杆 ETF 自身的數學磨損。 Wavers 指出，反向杠杆 ETF（如 ProShares 兩倍做空白銀 ETF）在日波動率超過 5% 的劇烈行情中，會遭遇毀滅性的數學損耗。
根據 Wavers，許多人誤以為逼空是從低檔開始的，然而事實上，真正的逼空發生在大多數人不敢想像的高位。
而當時的情況是：
Wavers 表示，在強勁的單邊行情中，方向錯誤加上槓桿損耗是致命的。
這代表即便未來銀價回調 20%，這些在高位進場的空頭資金也幾乎不可能回本。
82.59 美元的白銀告訴市場一個殘酷真理：在結構性逼空行情中，新聞只是背景噪音，資金流動的暴力邏輯才是主旋律。
Wavers 總結道，白銀現在不需要新聞，它需要的是受害者。
