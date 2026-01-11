鉅亨網新聞中心 2026-01-11 20:00

白銀市場近日上演了一場驚心動魄的逼空大戰。隨著銀價一度攀升至 82.59 美元的歷史高位，就在崩盤前夕，有高達 1.11 億美元的資金湧入反向做空白銀 ETF，試圖在 81 美元的「天價」博取回調，但最終卻成為這塊墓碑下最慘烈的祭品。

白銀逼空大戰：1.11 億美元「自殺式做空」是如何被獵殺的？（圖：Shutterstock）

一切的轉折點發生在 1 月 6 日。當時白銀價格已站上 81 美元大關，市場進入極度亢奮狀態。

‌



然而，此時白銀兩倍放空槓桿 ETF ，ProShares 兩倍做空白銀 ETF(ZSL-US) 錄得創紀錄的 1.11 億美元資金淨流入，創下該 ETF 成立以來的歷史新高。

許多投資者看著從 70 美元一路飆升的 K 線圖，主觀臆斷「80 美元必定是頂部」。

為什麼不做空？Wavers 揭露三大保命關鍵

然而，身為常被市場視為「偏空」風格的基金 Wavers Investment Fund 卻在本輪行情發起「紅色警報」禁止進場做空，引起會員熱議。

對此，Wavers 就表示，即便白銀 RSI 指標已經嚴重超買、價格大幅偏離均線，其風控模型仍給出了三項拒絕放空的紅燈警報：

這類資金操作經驗不足、抗壓性弱，一旦市場出現強勢拉升，很容易被迫平倉，反而成為多頭推高價格的燃料。

其次，是實體市場的硬性限制。與股票不同，大宗商品的做空操作涉及實物交割。然而，自 2026 年 1 月 1 日起，中國白銀出口禁令生效，直接切斷了全球最大的精煉白銀供應來源。

這使市場實物庫存極度緊張，在這種環境下做空，就像「在火藥桶上點火」，空頭風險非常高。

最後，則是杠杆 ETF 自身的數學磨損。 Wavers 指出，反向杠杆 ETF（如 ProShares 兩倍做空白銀 ETF）在日波動率超過 5% 的劇烈行情中，會遭遇毀滅性的數學損耗。

獵殺路徑：從 77 美元到 82.59 美元的真空拉升

根據 Wavers，許多人誤以為逼空是從低檔開始的，然而事實上，真正的逼空發生在大多數人不敢想像的高位。

而當時的情況是：

1 月 1 日（$77.87）： 中國禁令生效，白銀跳空高開，站穩 77 美元。

1 月 6 日（$81.04）： 芝加哥商品交易所（CME）兩度上調保證金試圖冷卻市場，反迫使保證金不足的空頭平倉。當晚 1.11 億美元空頭資金進場試圖賭頂。

1 月 7 日（$82.59）： 多頭抓住空頭急於止損的心理發起全面攻勢。隨著 ProShares 兩倍做空白銀 ETF 出現 6000 萬美元的投降式資金流出（空頭被迫平倉），白銀價格在沒有任何阻力的情況下，瞬間飆升至 82.59 美元。

槓桿的毀滅打擊：受害者為王

Wavers 表示，在強勁的單邊行情中，方向錯誤加上槓桿損耗是致命的。

數據顯示，過去三個月現貨白銀上漲約 58%，而 ProShares 兩倍做空白銀 ETF 則暴跌 69%。

這代表即便未來銀價回調 20%，這些在高位進場的空頭資金也幾乎不可能回本。

82.59 美元的白銀告訴市場一個殘酷真理：在結構性逼空行情中，新聞只是背景噪音，資金流動的暴力邏輯才是主旋律。