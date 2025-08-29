馬斯克押錯寶？調查：特斯拉FSD功能反而令更多買家卻步
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克對「完全自動駕駛」（FSD）的熱情似乎沒有帶動買家，最新調查結果顯示，越來越多美國消費者表示，FSD 會讓他們遠離該品牌，而不是吸引他們。
據美國《CNBC》周四（28 日）報導，政治咨詢公司 Slingshot Strategies 發布的《8 月電動車情報報告》顯示，在 8,000 名受訪美國人中，只有 14% 受訪者表示，FSD 會讓他們更有可能購買特斯拉，而 35% 的人說，該技術會降低他們購買特斯拉的可能性。
其餘 51% 受訪者表示，特斯拉是否支援 FSD 功能，對他們的購車決定沒有影響。近一半接受 Slingshot 調查的消費者說，他們認為 FSD 技術應該是非法。
Slingshot 研究部門主管 Evan Roth Smith 表示，特斯拉的營銷缺乏明確性和誠實性，可能是一個因素。
Smith 說，大多數消費者都希望美國對自動駕駛車制定明確有力的監管規定，無論是完全自動化還是部分自動化。
Slingshot 稱：「人們強烈支持讓自動駕駛車製造商對事故負責，並要求在 FSD 等功能周圍設置更嚴格的監管和廣告護欄。」
Smith 表示，數據顯示，除了 FSD 的問題外，特斯拉在美國電動車製造商中的聲譽最差。
「今年特斯拉的品牌聲譽明顯下降。」他說。
Slingshot 發現，在過去的兩個月裡，認為特斯拉汽車不安全的消費者人數從 34% 上升到 36%，而認為特斯拉非常安全的消費者人數從 17% 下降到 13%。大多數受訪者認為，本田、豐田和雪佛蘭最安全。
對特斯拉而言，今年無疑是「水逆年」。在電動車產品老化、競爭對手競爭加劇、馬斯克深陷政壇漩渦等因素持續打擊下，特斯拉的銷量呈現下滑之勢，業績也令人擔憂。
今年 7 月，特斯拉在歐洲的銷量年降 40%，連續第七個月下滑。
馬斯克曾表示，特斯拉的未來取決於自動駕駛車和相關服務的能力。但目前特斯拉絕大部分收入仍依賴於電動車銷售。
上個月特斯拉高層表示，在推動 FSD 的普及方面，特斯拉面臨「市場教育」問題。馬斯克本人在第二季財報電話會議上說：「絕大多數人都不知道它的存在，而且仍然有一半的特斯拉車主可以使用它，但一次都沒試過。」
馬斯克表示，他將開始在客戶把車送去維修時向他們介紹 FSD，並開始與駕駛者聯絡，向他們發送有關 FSD 工作原理的影片。
