特斯拉突然在中國降價 怎麼回事？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-01 15:04

‌



美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 又降價了，特斯拉中國官網周一（1 日）顯示，Model 3 長續航後輪驅動版售價從人民幣 26.95 萬元下調至 25.95 萬元。

特斯拉突然在中國降價。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，該車型於 8 月 12 日正式發布，是特斯拉當前續航最長的車型，CLTC 續航達 830 公里。

‌



特斯拉在中國市場面臨激烈競爭。特斯拉新 Model 3 上市第一周周銷量曾提升至 0.52 萬輛，排在第 8，但上市第二周銷量再次跌出前 30 榜單。

乘聯分會的數據顯示，今年前 7 個月，特斯拉中國零售銷量累計銷量為 30.4 萬輛，年降 6.3%，是新能源市場零售銷量排名前十廠商中銷量降幅最大的企業。

作為對比，新能源銷量前十廠商同期銷量增幅平均為 33.6%。

Model 3 今年 7 月零售銷量為 9,851 輛，在過去半年時間內累計銷量為 9.4 萬輛，在全品類汽車銷量排行榜中位居第 18。

特斯拉中國銷量主要依賴 Model Y，過去半年時間累計銷量近 17.7 萬輛，在全品類汽車銷量排行版中位居第 3。

特斯拉銷量不如意並不只是在中國市場。從全球市場來看，今年上半年特斯拉全球交付量為 72.08 萬輛，較一年前減少 13.3%，連續兩個季度出現兩位數下滑。

歐洲汽車製造商協會日前發布的數據顯示，儘管今年 7 月歐盟純電動車銷量寫下近兩年來最大增幅，特斯拉在歐盟卻遭遇「黑色七月」，銷量較一年前銳減逾 40%，連續第七個月呈下降趨勢。