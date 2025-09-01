〈房產〉8年來最冷 全台六都1-8月房市交易13.6萬棟年減27.6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-01 19:14

全台六都會區今 (1) 日公布 2025 年 8 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 6663 棟，月減 11.6%，年減 32.1%。全台六都 1-8 月房市交易 13.6 萬棟 年減 27.6%，主要今年買氣明顯較去年同期減少，整體房市維持盤整趨勢不變，不過近期逐漸有房貸政策討論的風向出現，市場關注後續發展。

全台六都1-8月房市交易13.6萬棟年減27.6%。(鉅亨網記者張欽發攝)

今年前 8 月六大都會區建物買賣移轉棟數續創八年來最冷，台北市、台南市同樣創八年最低，新北市、高雄市則是近九年新低紀錄。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，8 月因為地政機關可以辦理過戶時間較 7 月減少 9%，因此移轉棟數呈現月減狀況，且單月的買賣移轉棟數已經呈現趨勢性年減，也可看出房市進入冷靜期，未來影響房市比較直接還是在政策面，去年 8 月銀行開始進行為期一年的房貸自主管理，到年底也將屆滿一年，銀行動向將是影響房市重要關鍵。

曾敬德指出，在房貸管控後民眾看待房市趨於保守，再加上貸款問題，買氣表現一般，近期已經有房貸政策討論的風向出現，緊接 9 月的央行理監事會議，可能房貸政策變化幅度有限，但是年底銀行的自主管理已經實施滿一年，是否有調整空間，可能會是一個資金面的觀察指標。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，8 月六都建物買賣移轉棟數月減 11.6%，其中，僅台中市月增 2.3%，其餘五大都會區均量縮，台北市月減 17.8%，新北市量縮 15.2%，桃園市月減 20.6%，台南市量縮 7.6%，高雄市月減 8.7%。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，8 月的建物買賣移轉棟數反映的是 7 月至 8 月初的市況，因適逢暑假出遊旺季，房市交易相對清淡，加上今年 7 月至 8 月初有颱風與豪大雨干擾，影響民眾看屋、購屋時程，此外，在銀行房貸緊縮持續且少了新屋交屋潮挹注下，8 月交易量較 7 月減少 11.6%。

陳金萍說，與 7 月相比，僅台中市逆勢成長 2.3%，表現最為亮眼，台中市的東區、南區與梧棲區均有新屋交屋潮挹注，較 7 月大增超過百棟，推升房市交易量，成為六都中唯一月增的都會區。

另與 2024 年 8 月相比，六都交易量合計年減 32.1%，其中台北市年減 33.4%，新北市年減 34.3%，桃園市年減 30.4%，台中市年減 25.1%，台南市年減 37.4%，高雄市年減 35.4%。

陳金萍指出，2024 年 8 月國內經濟持續復甦、出口暢旺，民眾消費、購屋信心強，但因銀行房貸逼近滿水位，央行籲請銀行降低不動產放款集中度，讓部分民眾購屋態度轉趨保守，不過，仍未完全反映房貸限縮的影響，房市交易量仍處相對高檔；反觀今年，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，而美國川普的關稅政策談判仍未有定數，衝擊部分民眾購屋意願，讓今年 8 月的交易量遠低於去年同期，年減逾 3 成。

陳金萍指出，進一步觀察今年 1-8 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 135,721 棟，較去年同期年減 27.6%。其中台北市年減 26.0%，新北市年減 30.3%，桃園市年減 18.9%，台中市年減 24.9%，台南市年減 32.3%，高雄市年減 34.5%。

另觀察歷年交易量發現，今年前 8 月六大都會區建物買賣移轉棟數續創八年來最冷，台北市、台南市同樣創八年最低，新北市、高雄市則是近九年新低紀錄。