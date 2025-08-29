〈房產〉房市寒風吹 房仲內部統計：全台8月房產交易較去年下滑2-3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-29 19:43

‌



房仲業者依內部交易資料統計顯示，全台房市交易 8 月較 7 月呈現小幅波動，其中，永慶房屋 8 月全台交易量較 7 月小幅量增 5%，而與 2024 年同期比較，8 月呈現交易萎縮 20%；中信房屋統計內部成交件數，8 月全台交易量相較於上月增加約 1.4%，較去年同期減少約 30.9%。

房市交易不來勁 房仲：全台8月房產交易都較去年明顯下滑。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據永慶房產集團統計：與 7 月相比，台北市月增 1%，新北市月增 4%，桃園市成長 6%，新竹縣市量增 3%，台中市月增 5%，台南市成長 7%，高雄市則月增 8%。

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，通常 7-8 月是暑假出遊旺季，排擠看屋、購屋行程，原本房市交易就相對清淡，尤其是今年 7 月受到丹娜絲颱風襲台，狂風與短時間強降雨，月底更有多天豪大雨特報，都衝擊民眾看屋時程，房市交易量縮超過一成。反觀 8 月天氣相對穩定，未出現嚴重颱風侵襲與干擾，民眾看屋活動回歸正常，加上在關稅落地後，部分屋主對後續經濟景氣擔憂浮現，降價幅度擴大，爭取成交機會，買賣方價格認知逐漸取得共識，讓 8 月房市交易量較 7 月小幅反彈。

若與去年 8 月同期相比，全台房市交易量減少 20%，台北市年減 12%，新北市年減 16%，桃園市量縮 13%，新竹縣市年減 25%，台中市量縮 26%，台南市減少 23%，高雄市則量縮 24%，房市買氣仍不及去年。

陳金萍指出，目前房市觀望氣氛仍存，買氣難以全面回溫。不過，隨著議價幅度擴大、買賣雙方價格認知差距縮小，若賣方願意「降價促成交」，後續交易動能才有回升的機會。對有自住需求的購屋民眾而言，現階段市場供給多，可趁機多看屋、多比較，把握好的物件伺機進場；而屋主若有出售計畫，也應調整心態與市場接軌，才能在目前相對低迷的市況下，更快找到誠意買方，順利完成交易。

陳金萍指出，根據內政部最新統計，今年 1-7 月全台建物買賣移轉棟數 15.4 萬棟，年減 26.8%，今年前七月交易量僅是去年全年建物買賣移轉棟數的 44% 左右，今年「量縮」格局應無懸念。展望後市，央行第七波信用管制與銀行房貸鬧錢荒的狀況恐將持續，對於有意購屋的民眾在資金準備上產生一定壓力，加上整體經濟環境仍充滿變數，都將持續影響今年房市交易量表現。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2025 年 8 月價量變化，各縣市買氣表現皆較上月疲弱，整體月減 2.9%，年減 21.4%，其中桃園月增逾 15%，年減不到 10%，表現為七大都會區中最佳。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，雖然八月底來到民俗月，不過現代社會對於民俗月的忌諱程度低，只要避開農曆七月入厝，其餘看屋簽約幾乎都不太刻意避開，買氣低迷的關鍵問題還是貸不滿，沒錢買，整體市場仍呈現盤整格局；而桃園因屬北台灣的相對平價都會，低總價交易表現穩定，受貸款影響的程度也相對輕，因此仍有不錯的月增成績。

中信房屋統計內部成交件數，8 月全台交易量相較於上月增加約 1.4%，較去年同期減少約 30.9%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增 2%、年減 15.7%；新北市月增 1.2%、年減 33.4 %；桃園市月增 9.1%、年減 30%；台中市月減 9.7%、年減 35.5%；台南市月減 7.7%、年減 33.5%；高雄市月減 5.5%、年減 23.4%。

中信房屋總經理張世宗指出，8 月成交量與上月大致持平，市場交易狀況仍在低量，目前剛性需求依然是房市的主要支撐力。從年變動幅度來看，由於去年下半年起，在銀行房貸限額及第 7 波選擇性信用管制之下，房市有感降溫，導致比較基期相對偏低，因此可以預期未來幾個月的交易量年減幅將逐步收斂，市場走勢可望趨於平穩。

張世宗表示，川普「20%＋N」關稅政策，給整體經濟景氣增加了許多不確定性，近期不少傳統產業都開始出現放無薪假的現象，也使得購屋民眾態度更加觀望。

此外，適逢農曆民俗月，部分交屋及交易可能遞延至 10 月，因此第三季市場買氣恐將持續低迷，就連一向被視為房市風向標的「928 檔期」，今年表現亦難以樂觀看待。