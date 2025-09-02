〈房產〉小一新生人學人數恐創下9年來新低 這類住宅衝擊增大了

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-02 12:37

邁入開學季，今年小一新生人數恐再創低?！根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年 9 月，114 學年度全台國小一年級入學新生人數，預估將從 113 學年度實際的 18.2 萬人，下滑至 17.6 萬人，年減約 6264 人，創下近 9 年來新低。

小一新生入學人數恐創下9年來新低。(圖：台灣房屋提供)

同時，不只小一新生，1-6 年級國小生總人數，預估也將減少 2.9%，且未來 16 學年，國小學生人數預估將持續下滑，平均年減約 3.2 萬人，至 118 學年度預估恐跌破百萬人。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，家庭人口數也會影響房市，子女數減少，加上不婚不生趨勢與高房價壓力，市場需求將更轉向 2 房以下小宅產品，3 房以上家庭宅需求可能逐漸式微。且多數家長將資源集中，更講究精緻化教育，明星小學持續搶手，學校周邊的才藝班將更趨向多元，體能才藝班和智能開發課或程式設計課年齡層也持續下探。

張旭嵐指出，年級學童人口減幅趨勢明顯，與其出生年的人口數高度相關，今年小一新生生肖為狗寶寶和豬寶寶，傳統受生肖效應也會影響當年出生率，普遍來說，龍年較旺、虎年偏冷，多少影響適齡入學年度的人數增減，而國小入學人數逐年遞減，確實反映出少子化現象日益嚴重，導致學童人口減幅擴大，相對也會延續影響未來國中以後階段的就學人口數。

進一步觀察六都，今年小一新生及國小總人數預估，均相比上一學年減少，其中小一新生減幅最明顯的前三名，分別為台南市、新北市及台中市，其中台南市小一新生年減幅達 5.8%，居六都之冠。