〈房產〉小一新生人學人數恐創下9年來新低 這類住宅衝擊增大了
鉅亨網記者張欽發 台北
邁入開學季，今年小一新生人數恐再創低?！根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年 9 月，114 學年度全台國小一年級入學新生人數，預估將從 113 學年度實際的 18.2 萬人，下滑至 17.6 萬人，年減約 6264 人，創下近 9 年來新低。
同時，不只小一新生，1-6 年級國小生總人數，預估也將減少 2.9%，且未來 16 學年，國小學生人數預估將持續下滑，平均年減約 3.2 萬人，至 118 學年度預估恐跌破百萬人。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，家庭人口數也會影響房市，子女數減少，加上不婚不生趨勢與高房價壓力，市場需求將更轉向 2 房以下小宅產品，3 房以上家庭宅需求可能逐漸式微。且多數家長將資源集中，更講究精緻化教育，明星小學持續搶手，學校周邊的才藝班將更趨向多元，體能才藝班和智能開發課或程式設計課年齡層也持續下探。
張旭嵐指出，年級學童人口減幅趨勢明顯，與其出生年的人口數高度相關，今年小一新生生肖為狗寶寶和豬寶寶，傳統受生肖效應也會影響當年出生率，普遍來說，龍年較旺、虎年偏冷，多少影響適齡入學年度的人數增減，而國小入學人數逐年遞減，確實反映出少子化現象日益嚴重，導致學童人口減幅擴大，相對也會延續影響未來國中以後階段的就學人口數。
進一步觀察六都，今年小一新生及國小總人數預估，均相比上一學年減少，其中小一新生減幅最明顯的前三名，分別為台南市、新北市及台中市，其中台南市小一新生年減幅達 5.8%，居六都之冠。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，社會結構、經濟條件與人口流動，皆為影響城市結婚與出生率要素之一，台南在南科蓬勃發展前，受限於就業機會不足，青年外移嚴重，粗結婚率從 2015 年起連續 5 年為六都最低，粗出生率也是六都倒數第一，不過，近兩年受惠南科帶動就業率提升，青年回流，讓台南出生率已不再吊車尾，有利未來人口降幅減緩。
