〈房產〉Q2房價跌幅擴大 調查：雙北公寓指數續下修且季跌超過3%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-28 14:49

2025 年第二季「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。最新數據顯示，2025 年第二季七都大樓房價指數全數下跌，其中新竹縣市第二季下跌近 4% 最多。比較雙北地區的公寓產品房價指數變化，台北市公寓已經連續四個季度出現跌幅，新北市的公寓房價指數除在 2025 年第一季出現 0.2% 的盤整之外，整體也呈現走跌的趨勢。

今年第二季房價跌幅擴大，調查：雙北公寓指數續下修 季跌幅超過3% 。(鉅亨網記者張欽發攝)

觀察 2025 年第二季七大都會區的大樓房價指數變化，與第一季相比，七都大樓房價指數均下跌，跌幅介於 0.4% 至 3.7% 之間。新竹以季跌幅 3.7% 最多，台南以 2.7% 的跌幅居次。台中、高雄分別也有 2.1% 與 1.7% 的跌幅，台北、新北跌幅約落在 1% 上下，桃園跌幅 0.4% 最輕。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2025 年第二季在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行，加上美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。而且，目前買方期待有一定的降幅才願意進場，而不少賣方也評估房市現況，願意讓利促成交，使本季七都大樓房價指數皆呈下跌的現象，反映市場買氣降溫，房價持續修正中。

至於跌幅最深的新竹縣市，郭翰分析，新竹縣市近年來房價漲勢凌厲，加上當地新增供給有限，因此地段好且保值性高的大樓房價更是水漲船高。不過，剛性需求強勁的新竹縣市仍不敵房市政策的衝擊，房市熱度也跟著降溫，從實施信用管制後的 2024 年第四季到 2025 年第二季，大樓房價指數顯示過去漲多的房價開始明顯修正。

至於雙北地區的大樓和公寓指數，2025 年第二季都下跌。其中，台北地區公寓指數連四季下跌，且 2025 年第一季季跌幅僅 1.6%，第二季又再擴大至 3.2%，房價已有不小的修正幅度。而新北地區公寓指數則是近四個季度共有三季下跌，經 2024 年第三季、第四季下修後，2025 年第一 季指數盤整，第二季指數跌幅又再擴大至 3.2%，整體房價呈現走跌趨勢。