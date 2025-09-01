歐盟擬派多國部隊進駐烏克蘭！馮德萊恩：計畫「精準」且獲美國協助

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-01 08:33

《路透》引述《金融時報》週日（31 日）報導指出，歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟正擬定「相當精準的計畫」，準備在戰後向烏克蘭派遣多國部隊，作為戰後安全保障的一部分，並將獲得美國技術支持。

歐盟擬派多國部隊進駐烏克蘭。(圖：Shutterstock)

馮德萊恩強調：「川普總統向我們保證，作為安全保障措施的一部分，美國將派駐部隊。」她進一步指出，美國的承諾「非常明確，且已多次確認。」

報導指出，此次部署計畫可能涉及數萬名由歐洲主導的部隊，而美國將負責提供協助，包括指揮與控制系統，以及情報與監視資產。

這項安排是在上個月美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與多位歐洲高層領袖會議中達成的。