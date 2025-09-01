歐盟擬派多國部隊進駐烏克蘭！馮德萊恩：計畫「精準」且獲美國協助
鉅亨網編譯莊閔棻
《路透》引述《金融時報》週日（31 日）報導指出，歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟正擬定「相當精準的計畫」，準備在戰後向烏克蘭派遣多國部隊，作為戰後安全保障的一部分，並將獲得美國技術支持。
馮德萊恩強調：「川普總統向我們保證，作為安全保障措施的一部分，美國將派駐部隊。」她進一步指出，美國的承諾「非常明確，且已多次確認。」
報導指出，此次部署計畫可能涉及數萬名由歐洲主導的部隊，而美國將負責提供協助，包括指揮與控制系統，以及情報與監視資產。
這項安排是在上個月美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與多位歐洲高層領袖會議中達成的。
根據三名知情外交官透露，歐洲領袖，包括德國總理默茨（Friedrich Merz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）及馮德萊恩，預計將於週四（4 日）在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的邀請下齊聚巴黎，持續就烏克蘭的安全保障進行高層討論。
