鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-31 14:17

俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）週六（30 日）表示，俄軍正在幾乎整條烏克蘭前線發動「不間斷進攻」，並完全掌握戰略主動權。

俄羅斯稱掌握「戰略主動權」！烏克蘭軍方強調成功防守。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，俄羅斯國防部發布的訊息指出，格拉西莫夫在向副官發表的講話中強調：「聯合部隊繼續在幾乎整條烏克蘭前線發動持續進攻，目前戰略主動權完全掌握在俄羅斯手中。」

然而，烏克蘭軍方發言人特列胡博夫（Viktor Trehubov）指出，基輔部隊在前線取得多項戰果，有效阻止俄羅斯軍隊在頓涅茨克地區取得目標，並阻擋其向第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的進一步推進。

他表示，在某些地區，烏克蘭軍隊甚至已經包圍了俄羅斯部隊。

特列胡博夫說：「儘管俄羅斯軍採取積極行動，也在部分地段對烏克蘭陣地施加壓力，但俄羅斯軍並未取得快速勝利。」

他同時提到，烏克蘭軍隊已在北部多布羅皮利亞附近包圍俄羅斯部隊，並重新奪回庫皮揚斯克附近的米爾內村。

烏克蘭官方指出，週四（28 日）俄羅斯對首都基輔的攻擊造成至少 25 人死亡。此次襲擊發生在美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加峰會會晤不到兩週後，美方原本希望該會晤能推動和平進程。

俄羅斯國防部週六宣稱，已控制頓涅茨克中部的科米舒瓦哈（Komyshuvakha）村，但烏克蘭軍方未承認該村落已落入俄羅斯手中，稱基輔部隊已在多處地點成功抵抗俄羅斯攻勢。

格拉西莫夫表示，今年春夏俄羅斯軍已對烏克蘭軍工設施進行 76 次精準打擊，重點鎖定生產遠端導彈系統和無人機的場所。

他還指出，俄羅斯軍目前已控制烏克蘭東部盧甘斯克地區 99.7%、東部頓涅茨克地區 79%、扎波羅熱地區 74%、赫爾松地區 76% 的區域，自今年 3 月以來共佔領 3,500 多平方公里、149 個村莊。

根據公開資料，俄羅斯軍本月已開始向烏克蘭東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克地區推進，格拉西莫夫稱該地已有七個村莊落入俄羅斯控制。