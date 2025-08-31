烏克蘭前議長帕魯比利沃夫遭槍擊身亡！政壇震驚直指「射向烏克蘭心臟」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-31 10:19

烏克蘭前議長帕魯比（Andriy Parubiy）於週六（30 日）在西部城市利沃夫（Lviv）遭槍擊身亡，警方已展開全面搜捕。

烏克蘭前議長帕魯比利沃夫遭槍擊身亡。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，檢察總署指出，槍手向帕魯比連開數槍，當場將其擊斃後逃逸，目前警方正進行大規模追捕。利沃夫市長 Andriy Sadovyi 表示，找到兇手並釐清攻擊細節非常重要。

帕魯比的遇害引發烏克蘭國會、政府與外交界的強烈震撼。

前總統波洛申科（Petro Poroshenko）在 Telegram 上痛批，這是「射向烏克蘭心臟的一槍」，並強調帕魯比是「偉大的人與真正的朋友」，讚揚他在建立烏克蘭軍隊上留下不可磨滅的貢獻。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則稱帕魯比是一位「愛國者與政治家，為烏克蘭的自由、獨立和主權付出巨大貢獻，應該被銘刻於歷史」。

現任總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）則呼籲盡快調查，並指出這是「國家的重大損失」，稱帕魯比一生堅守愛國立場，為國家建設不遺餘力。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群平台 X 上表示，內政部長 Ihor Klymenko 與檢察總長 Ruslan Kravchenko 已向他報告事件初步情況，並強調政府已動員所有必要力量全力追捕兇手。

利沃夫市長 Sadovyi 也在 Telegram 上指出，這是戰爭中的安全挑戰，「在一個與俄羅斯交戰的國家中，顯然不存在完全安全的地方。」

54 歲的帕魯比曾於 2016 年 4 月至 2019 年 8 月擔任烏克蘭議會議長，並在 2013 至 2014 年的「歐洲廣場運動」（Euromaidan）中扮演領導角色，主張與歐盟建立更緊密聯繫。

他也曾於 2014 年擔任國家安全與國防委員會秘書，正值俄羅斯佔領克里米亞與烏東衝突爆發的敏感時期。