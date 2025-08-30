鉅亨網新聞中心 2025-08-30 16:31

泰國憲法法院週五（29 日）做出裁決，因總理貝東丹 · 欽那瓦（Paetongtarn Shinawatra）在與柬埔寨參議院主席洪森的通話中言行違憲，即刻解除其總理職務。

泰國總理貝東丹被正式解職！泰國政局向何處去？(圖：Shutterstock)

這項裁決再次讓泰國政局陷入動盪，引發外界對於新任總理人選與未來政局走向的高度關注。

憲法法院為何裁定貝東丹違憲？

泰國憲法法院的九位法官以六比三的表決結果，裁定貝東丹的行為違反憲法。

裁決書指出，儘管法院認同貝東丹與洪森通話的初衷是為了保護國家利益，但她在通話中對泰國軍方發表負面言論，並向洪森求情，這類行為損害了國家利益，因此構成違憲，依據憲法終止其總理職務，此裁定自憲法法院 7 月 1 日暫停其總理職務之日起生效。

此次調查源於 36 名泰國參議員的請求，他們質疑貝東丹的行為是否違反了憲法與政治道德標準。

根據先前洩露的錄音內容，貝東丹在通話中稱洪森為「叔叔」，並請求他協助解決兩國邊境問題，同時批評了一名泰國軍官。批評者認為，她的這些言行有損泰國的國家尊嚴與形象。

對此，貝東丹曾公開辯解，稱她與洪森的通話是為了維護邊境和平與安全，並解釋其措辭是「私下溝通策略」，屬於一種外交手段，並未違反憲法規定。

在法院宣判當天，貝東丹並未親自前往憲法法院，而是在總理府透過直播聆聽裁決結果。

隨後，她在總理府召開記者會，向媒體表示尊重憲法法院的裁決，但重申其行為的出發點是為了國家利益，且她最看重的是人民的生命。她也呼籲各界團結一致，共同恢復政治穩定。

誰將接任泰國新總理？

根據泰國憲法，在總理職務被解除後，全體內閣成員也必須一同卸任。代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）將率領其餘內閣成員繼續行使看守職責，直到新內閣正式就職。

接下來，國會下議院將負責選出新一任總理，但憲法並未對新總理的選出時限做出明確規定。

目前符合資格的總理候選人共有五位，分別是：

為泰黨推出的猜卡森（Chaikasem Nitisiri）

自豪泰黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）

前總理巴育（Prayuth Chan-ocha）

分別隸屬泰國人團結建國黨和民主黨的披拉攀（PIRAPAN SALIRATHAVIBHAGA）和林明利（Jurin Laksanawisit）。

分析人士指出，當前的執政聯盟在國會下議院中僅佔微弱多數，缺乏具有突出優勢的人選來繼任總理。因此，下議院可能需要經過多輪投票，才能最終確定新任總理人選。

泰國政局是否會面臨重新選舉？

隨著貝東丹被解除職務，泰國國內關於是否解散下議院並重新舉行選舉的討論再度浮現。如果代理總理普譚最終決定解散下議院，法律規定必須在 45 至 60 天內重新舉行選舉。

然而，此舉很可能會面臨法律挑戰，預計將有政治人物和請願者向憲法法院提請裁決其合法性，這將使得泰國政局進一步陷入「司法政治」的循環。

分析人士警告，如果提前選舉被觸發，泰國政局將面臨重新洗牌，並存在再次爆發街頭抗議和政治對立的風險。