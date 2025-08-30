鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-30 13:40

‌



《華爾街日報》（WSJ）近日發表評論，嚴厲批評美國民主黨與共和黨雙雙失職，放棄公共精神與合作精神，導致國家陷入政治與經濟危機。

美國陷入危機？WSJ批民主黨與共和黨失職！國家治理面臨考驗。(圖：Shutterstock)

文章直言，美國此刻正處於歷史關鍵時刻，未來將走向復興，或是陷入衰退，取決於領導人是否能夠放下黨派之爭，攜手合作。

‌



WSJ 點名，共和黨曾以財政紀律與法治秩序見長，但如今卻逐漸淪為美國總統川普個人意志的延伸；而民主黨雖在反對川普政策上立場一致，卻遲遲無法在財政、貿易、移民與法治等核心領域提出具體藍圖。

文章指出，共和黨正在重蹈覆轍民主黨當初犯下的錯誤。民主黨在 2024 年大選中忽視選民對通膨、就業與安全的焦慮，把注意力放在黨內基本盤的激進主張上，而不是普通美國人的家庭帳本與生計問題上。

WSJ 批評，黨派分歧正使兩黨陷入僵局，合作治理難以推進。這種真空局面讓一黨主導的議程無法正面回應美國的危機，反而繞過委員會程序，草率通過欠缺審慎的立法，並以政治煙幕轉移大眾對政府失能的關注。

例如，共和黨就在缺乏民主黨支持的情況下，推動通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），使聯邦債務再增 4.1 兆美元，為富人減稅卻削減弱勢族群的補助。未來十年，美國每年支付的國債利息將逼近 2 兆美元，進一步惡化經濟危機。

值得注意的是，文章回顧，從 1960 年代的民權與教育改革，到冷戰後的財政赤字削減，美國歷史上，民主黨與共和黨都曾跨黨合作，推動跨黨派立法、改善美國人的生活。

例如，在共和黨總統雷根（Ronald Reagan）任內，兩黨就通過了跨黨派立法，包括社會安全改革、綜合移民改革以及重大稅制改革，但今日的黨爭與對立，使這種合作難以重現，國家治理陷入僵局。

WSJ 警告，鑑於《大而美法案》，美國社會保障與聯邦醫療保險信託基金將於 2032 年陷入無力償付，但民主黨與共和黨皆未展現解決決心，推動為減債所需的福利或稅制改革。

再加上債券市場動盪、關稅政策推高物價、川普對聯準會（Fed）獨立性的侵蝕，以及兩黨陷入重劃選區之戰，企圖操控民意，而不解決問題，種種因素都正使美國危機進一步加深。

文章最後強調，近 250 年來，美國民主的延續有賴於民主黨與共和黨的互相傾聽與妥協。然而，如今若兩黨繼續將權力鬥爭置於國家利益之上，美國可能步上「失敗帝國」的危險道路。