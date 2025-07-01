泰國總理貝東丹遭憲法法院停職！政局動盪再升溫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 17:20

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泰國憲法法院於本週二（1 日）正式裁定，暫停總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的職務，理由是她與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的一段通話內容涉嫌違反憲法中的道德標準。

泰國總理貝東丹遭暫停職務。(圖：Shutterstock)

法院給予貝東丹 15 天時間提出辯護，待倫理調查完成後，將決定是否永久解除其總理職務。在此期間，泰國副總理宗龍倫吉（Suriya Juangroongruangkit）將代理總理職務，維持政府運作穩定。

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此案由 36 名泰國參議員聯名提出訴訟，指控貝東丹在通話中展現對外政策不當，違反憲法規範。經雙方確認，通話錄音屬實，成為引爆泰國政治危機的導火線。

被暫停職務後，貝東丹召開記者會，表示接受法院裁決，強調自己「百分之百真誠」，並為保衛國家主權、士兵生命及維持和平而努力。她向全體泰國民眾致歉，對可能引起的社會不安深感遺憾。

貝東丹與洪森通話內容惹怒社會，引發大規模抗議

此次爭議源自 6 月 15 日外洩的通話錄音，錄音中貝東丹稱洪森為「叔叔」，並批評泰國軍方在邊境衝突中的表現。她還表示「如果你想要什麼就告訴我，我會處理」，引發泰國社會廣泛不滿。

上週末，曼谷爆發大規模街頭抗議，群眾要求貝東丹下台，反映社會緊張情緒升高。

此前，因政治壓力升高，執政聯盟主要政黨「泰自豪黨」宣布退出政府，進一步削弱貝東丹所屬「為泰黨」的執政基礎。泰國政局動盪不安，充滿不確定性。

貝東丹強調通話為談判策略，非效忠柬埔寨

貝東丹澄清該通話是為緩解邊境緊張局勢而採取的「談判策略」，並非對柬埔寨表達效忠。她強調該通話屬於私人通訊，原本不應公開。

泰國與柬埔寨擁有長達 817 公里的邊界，歷來因界線劃分問題多次爆發軍事衝突，雙方關係長期緊張。

貝東丹並非第一位因道德問題被停職的泰國領導人。前總理塔維辛（Srettha Thavisin）也曾因類似原因被憲法法院罷免。