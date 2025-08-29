泰國總理貝東丹被法院判下台！泰國政局再次動盪

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-08-29 17:38

‌



泰國憲法法院週五（29 日）裁定，泰國總理貝東丹 · 欽那瓦（Paetongtarn Shinawatra）因涉及道德違規，解除其總理職務，結束僅一年的執政。這一決定不僅是對欽那瓦政治家族的再度重擊，也讓泰國政局再度陷入不確定性。

泰國總理貝東丹被法院判下台。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，法院指出，貝東丹在今年 6 月一次外洩的通話中，於泰柬邊境局勢緊張之際，對柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）展現「示弱」態度，違反總理應有的道德規範。

‌



幾週後，泰國與柬埔寨爆發為期五天的邊境衝突。儘管貝東丹事後公開道歉，表示此舉是為避免戰爭，但最終仍被憲法法院裁定違規。

根據《BBC》，法院在判決中指出：「（貝東丹）的行為未能維護國家尊嚴，且將個人利益置於國家之上，嚴重違反或未遵守倫理標準。」

泰國國會展開新任總理的選舉程序，為泰黨失勢

隨著總理貝東丹下台，國會將展開新任總理的選舉程序。但她所屬的為泰黨（Pheu Thai）恐失去原本僅存的政治籌碼，使維持執政聯盟變得更加艱難。

目前，代總理職務由副總理普譚（Phumtham Wechayachai）及現任內閣暫代，直到國會選出新總理，但選出新總理的時間沒有限制。

外界關注的焦點轉向誰將接任總理。目前僅有五人具備資格，其中為泰黨唯一人選是 77 歲的前總檢察長猜卡森（Chaikasem Nitisiri），但其在政壇能見度有限。

其他潛在人選包括：已退出政壇的前總理巴育（Prayuth Chan-ocha），他在 2014 年發動政變推翻為泰黨政府；以及曾任副總理的阿努廷（Anutin Charnvirakul），他因貝東丹的通話事件而帶領政黨退出聯盟。

泰國社會不安情緒逐漸升溫

這項裁決讓泰國在改革停滯與經濟低迷下陷入更大不確定性。泰國央行預測今年經濟成長率僅有 2.3%，社會不安情緒正逐漸升溫。

《路透》指出，任何由為泰黨主導的政府都將以聯合內閣形式存在，且僅可能掌握微弱多數，隨時面臨在野黨挑戰，而反對派擁有龐大的民意支持，正積極推動提前大選。

朱拉隆功大學政治學者 Stithorn Thananithichot 表示：「任命新總理將非常困難，且可能耗費相當長的時間。各政黨利益不易整合，為泰黨將處於劣勢。」