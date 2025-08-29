加密貨幣迎國家認證時代！美政府將GDP數據寫入區塊鏈 比特幣、以太幣等獲官方採用

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-29 06:30

美國政府周四 (28 日) 正式啟動將 GDP 等關鍵經濟數據發佈至公共區塊鏈的試點項目，這是川普政府上台後對加密貨幣產業推出的另一重大支持措施。

加密貨幣迎國家認證時代！美政府將GDP數據寫入區塊鏈 比特幣以太幣獲官方採用（圖：Shutterstock）

美國商務部官員在聲明中強調，此舉旨在為經濟數據傳播開闢新管道，但現有官方發布體系仍將正常運作。

‌



此次技術革新標誌著美國政府首次以官方身分將區塊鏈技術應用於核心經濟資料管理。美國商務部選擇透過分散式帳本技術儲存資料的「加密雜湊值」，這種數位指紋能有效驗證資訊完整性，確保公眾取得的資料未被竄改。

Douro Labs 執行長 Mike Cahill 透露，已與美國商務部合作推進該項目約兩個月，而隨著周四公告發布，正式邁入「政府數據上鍊」的新時代，市場參與者將能實時獲取權威經濟數據。

初期實施階段，美國政府計畫將資料同步至包括比特幣 (BTC) 、以太幣 (ETH) 和 Solana 在內的九條主流區塊鏈網路。

作為核心推動者的美國商務部長盧特尼克，早在今年初就提議改革 GDP 統計方法，擬剔除政府支出對經濟數據的影響。

這項政策轉向發生在敏感時間節點。數周以前，美國勞工統計局因就業數據修訂引發爭議，川普隨即解僱該局局長並暗示存在政治操弄，但商務部明確表示，目前區塊鏈項目與勞工統計事件並無直接關聯。

盧特尼克周二 (26 日) 在白宮內閣會議上向川普匯報時特別強調說：「部門統計數據將開始透過區塊鏈發布，因為您是『加密貨幣總統』。，」

與拜登政府時期的嚴格監管形成鮮明對比的是，當前政策轉向折射出加密貨幣產業政治影響力的顯著提升，加密貨幣產業透過超級政治行動委員會 (PAC) 向親加密貨幣立場的政客輸送資金。

根據 OpenSecrets 數據顯示，2024 大選周期相關投入超過 1.33 億美元，Coinbase 等企業不僅向川普就職典禮捐贈百萬美元，更透過遊說推動監管框架改革。

Coinbase、Kraken 和 Gemini 等合規交易所參與技術落地，其中 Kraken 和 Gemini 打算未來數月啟動上市程序。官員透露，政府透過這些平台完成加密貨幣採購用於支付鏈上服務費用。