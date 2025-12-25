香港保監局擬出台新規：准保險公司投資加密貨幣 採100%風險計提

鉅亨網新聞中心 2025-12-25 11:10

（圖：REUTERS/TPG）

根據保監局發布的框架草案，香港現有超過 150 家獲授權經營的保險公司，未來將獲准在嚴格的風險管控下，於資產負債表中直接配置比特幣（Bitcoin）與以太坊（Ethereum）等主流加密貨幣。然而，為防範價格劇烈波動及流動性風險，監管機構計劃對此類資產徵收「全額風險資本計提」（100% Risk Charge）。這意味著保險公司每持有價值 1 美元的加密資產，就必須同時計提 1 美元的自有資本金，這類資產將被歸類為「資本密集型」投資。

目前業界對此反應不一。部分市場參與者認為新規路徑清晰，有助於釋放香港保險業管理高達數百億美元資產的投資潛力；但也有觀點指出，在 100% 資本計提的要求下，保守的保險公司在初期可能持觀望態度。