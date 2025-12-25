香港保監局擬出台新規：准保險公司投資加密貨幣 採100%風險計提
香港保險業監管局（保監局）正研擬一項重大監管提案，擬正式允許保險公司將資金投向加密貨幣及相關數字金融工具。此舉被視為香港打造全球數字金融中心戰略的關鍵一步，旨在擴大機構投資者對數字資產的參與度，同時為政府優先發展的領域注入活水。
根據保監局發布的框架草案，香港現有超過 150 家獲授權經營的保險公司，未來將獲准在嚴格的風險管控下，於資產負債表中直接配置比特幣（Bitcoin）與以太坊（Ethereum）等主流加密貨幣。然而，為防範價格劇烈波動及流動性風險，監管機構計劃對此類資產徵收「全額風險資本計提」（100% Risk Charge）。這意味著保險公司每持有價值 1 美元的加密資產，就必須同時計提 1 美元的自有資本金，這類資產將被歸類為「資本密集型」投資。
值得注意的是，該提案對穩定幣採取了區別對待。若保險公司投資於受香港監管且由法定貨幣全額儲備支持的穩定幣，其風險資本要求將根據其錨定法幣的風險特徵設定，計提標準顯著低於直接持有的加密貨幣。此舉旨在鼓勵金融機構優先使用合規且波動性低的數字支付工具。此外，該框架亦涵蓋基礎設施投資，針對投資香港或內地項目（如北部都會區）的險資提供資本激勵。
目前業界對此反應不一。部分市場參與者認為新規路徑清晰，有助於釋放香港保險業管理高達數百億美元資產的投資潛力；但也有觀點指出，在 100% 資本計提的要求下，保守的保險公司在初期可能持觀望態度。
保監局預計將於 2026 年 2 月至 4 月期間展開公眾諮詢，隨後將相關草案提交立法會審議。隨著香港金融管理局預計於 2026 年初批出首批穩定幣牌照，這套全新的保險資金監管框架若能如期落地，將進一步鞏固香港作為亞洲機構級數字資產投資領航者的地位。
