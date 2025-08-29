調查：內需疲軟與出口承壓 中國8月製造業活動料持續萎縮

鉅亨網編譯劉祥航 2025-08-29 16:03

‌



據《路透》調查顯示，中國工廠活動在 8 月份可能已連續第 5 個月出現萎縮。製造商正焦急等待中美貿易協議的進一步明確，而國內不穩定的就業市場和持續的房地產危機則共同抑制了國內需求。

中國8月製造業活動料持續萎縮(圖:shutterstock)

這項對 21 位經濟學家的調查預計，官方採購經理人指數 (PMI) 將從 7 月份的 49.3 微升至 49.5，但仍將維持在區分經濟增長與收縮的 50 點榮枯線以下。數據預計將於周日公布。

‌



在所有受訪者中，超過半數預期 PMI 最高點為 49.5，而經濟學人智庫則給出最低預測 49.0。經濟學人智庫高級經濟學家 Xu Tianchen 指出：「夏季月份往往是一年中的低點，而今年還受到極端天氣和生產限制的額外壓力。」

調查的分析師們預計，私人部門的 RatingDog PMI 將從上個月的 49.5 升至 49.7，這項數據將於 9 月 1 日發布。

經濟學家指出，出口壓力、房地產市場暴跌擠壓家庭支出，以及就業不確定性上升，這「三重困境」是中國當前最受關注的問題。此外，極端天氣和資金緊張的地方政府，也讓北京「約 5%」的 2025 年增長目標面臨挑戰。

在出口方面，儘管 7 月出口超出了預期，但這主要得益於較低的基數效應，並且是由對東南亞的出貨量激增所推動。

由於擔心失去進入美國這個全球最大消費市場的機會，中國出口商正努力在東南亞市場爭奪市占率，一些生產商將此稱為一場「瘋狂的老鼠賽跑」。本月初，美國和中國已將關稅休戰期延長了 90 天，維持對中國進口商品徵收 30% 的關稅，以及中國對美國商品徵收 10% 的關稅，但這種不確定性正在侵蝕太平洋兩岸的信心。

國內需求方面，官方數據顯示，中國工業企業利潤在 7 月連續第 3 個月下降，這凸顯出企業在國內需求低迷和工廠出廠價格持續通縮的困境。持續的房地產市場低迷正在抑制消費支出，因為房地產是家庭財富的關鍵儲備。7 月份的銀行貸款數據意外收縮，這是 20 年來的首次，這反映了家庭不願貸款購房的現狀。

就業市場的挑戰同樣顯著。不穩定的就業市場和日益增長的就業不確定性令人擔憂。上個月城市失業率從 5% 小幅上升至 5.2%。中國最高法院最近裁定禁止企業和員工規避社會保險支付，這項決定應能支持資金緊張的地方政府補充枯竭的養老金儲備，因為公共財政需求持續增長。