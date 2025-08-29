鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-29 11:30

中國政府周四 (28 日) 發布《中共中央 國務院關於推動城市高品質發展的意見》(下稱《意見》)，其中提出系統推動「好房子」和完整社區建設，加速建構房地產發展新模式，滿足群眾住房需求，全鏈條提升住房相關水平，推動「好房子」建設並實施物業服務品質提升行動。

中國定調房地產發展新模式！「好房子」新政出爐 2035年建成現代化人民城市（圖：Shutterstock）

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，《意見》明確了城市作為現代化建設重要載體和人民幸福生活重要空間的功能定位，強調城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段，突顯城市更新的重要性。

《意見》中指出，中國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展也進入存量提質增效階段。此次《意見》可視為中央城市工作會議的細化版本，對城市發展有重要導向意義。2030 年，現代化人民城市建設將取得重要進展，到 2035 年基本建成。

此外，《意見》明確了因城施策增強城市發展動力，立足城市資源禀賦培育創新生態，激發活力，加強科技創新與產業創新協同，促進傳統產業升級等，因地制宜發展新質生產力，加速建設科技創新中心。

對此嚴躍進表示，這會對產業發展有良好支持作用，科技、產業、城市等概念應融為一體。

《意見》中還提到穩步推進城中村和危舊房改造等，建設創新型產業社區等，加速建設完整社區，完善服務設施，制定城市更新專項規劃，活化城市存量資源潛力，也提出完善城市基礎設施，優化佈局結構功能，加強系統集成，高效利用地下空間，建設地下綜合管廊，強化通訊網路和算力設施建設，優化水資源配置和交通體係等。