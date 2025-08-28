鉅亨網新聞中心 2025-08-28 13:00

隨著美歐藥企面臨嚴峻的專利到期（LOE）挑戰，中國生物科技正在崛起。根據摩根士丹利的最新分析，中國正從傳統的仿製藥生產基地，轉型為全球創新生態的核心驅動力，預計到 2040 年，中國源創新資產在海外市場的年收入可望達到 2,200 億美元。

中國生物科技迎來「創新黎明」 可望海撈2200億美元商機。

這一轉變並非偶然，其背後是中國生物科技的五大核心驅動力，這些優勢正在重新定義全球醫藥研發的格局。

♦創新性突破：中國的創新模式已從「跟隨創新」轉向「原始創新」，特別是在 ADC（抗體藥物複合體）和雙抗等複雜技術領域表現突出。

監管與全球接軌：隨著中國加入 ICH（國際人用藥品註冊技術協調會），臨床數據的完整性和可靠性顯著提升，使全球臨床試驗中，由中國發起的比例已達 30%。

♦成本效率優勢：中國在臨床研發方面具備顯著的成本與速度優勢，例如第三期臨床試驗的直接成本僅為美國的 36%，這使得藥物研發的內部報酬率（IRR）可達美國的 2.4 倍。

♦資金生態成熟：中國生物科技的融資活動已觸底回升，預計在 2035 年恢復到 2021 年的峰值。資金正集中流向那些具備全球驗證能力、已實現對外授權收入的企業。

♦地緣政治下的「競合」模式：儘管地緣政治是最大的不確定性因素，但全球製藥巨頭面臨「專利到期懸崖」（LOE Cliff）帶來的巨大收入缺口，使得美、歐、日等地的藥廠更積極地尋求與中國創新企業合作，例如默克、輝瑞、百時美施貴寶等已與中國企業建立合作關係。

報告強調，全球製藥業預計在 2035 年前因專利到期而損失 1,150 億美元收入，而中國生物科技的「對外授權」模式，正成為填補這一缺口的理想選擇。這種模式前期風險較低，且交易額正迅速成長，預計在 2025 年將突破 1,000 億美元。

面對 LOE 壓力，美歐日等主要市場紛紛將目光投向中國：

美國：輝瑞、默克、百時美施貴寶等美國大型藥廠面臨著最集中的專利到期壓力。為此，它們已積極與中國企業合作，引進創新型資產，例如默克與科倫生物合作開發 TROP2-ADC，以及輝瑞與三生國健的合作。

歐盟：歐盟藥廠的 LOE 壓力集中在 2030 年之後，為提前佈局，它們加速與中國生物科技達成早期合作，聚焦於腫瘤 ADC 和代謝藥物等領域。

日本：日本藥廠如武田、安斯泰來等正將中國視為「管線補位」的關鍵夥伴。武田透過引進和黃醫藥的結直腸癌藥物，成功使其腫瘤板塊增長加速。

韓國：儘管韓國生技公司本土市場規模有限，但其在生物相似藥和 ADC 領域的創新能力，也使其成為重要的全球合作夥伴，透過對外授權模式實現產品價值的最大化。