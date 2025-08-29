「小額豁免」終止衝擊全球郵政 已逾20國暫停向美國運送包裹

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-29 14:00

美國總統川普簽署行政命令，自 2025 年 8 月 29 日起終止「小額豁免」(de minimis exemption) 規定，主要影響價值低於 800 美元的貨物。全球超過 20 個國家已暫停向美國運送包裹，對美國小企業、購物選擇及商品接收成本形成短期衝擊。

「小額豁免」終止引發全球郵政危機 已逾20國暫停向美國運送包裹(圖:shutterstock)

這項自 1938 年實施的豁免，曾讓來自海外、價值在特定限額內的包裹免除關稅與進口稅，使透過海外賣家如 Temu、Shein、Etsy 和 Amazon 購物變得便捷且便宜。川普政府視此為美國關稅和海關系統中的「漏洞」而決定終止。

暫停原因與受影響地區

多國郵政服務表示，因新制度細節，例如關稅如何徵收、需要哪些數據以及如何傳輸給美國海關和邊境保護局等仍不明確，且僅獲約 4 周準備期，難以快速調整新軟體系統、更新表格及員工培訓，故暫停服務。

據美媒報導，主要受影響國家 / 地區包括：

歐洲： 奧地利、比利時、捷克、丹麥、法國、德國、義大利、挪威、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國。

亞太： 澳洲、印度、日本、紐西蘭、新加坡、韓國、台灣、泰國。

北美： 墨西哥。

此前，日本郵政已宣布自周三起暫停對美運送價值超過 100 美元的小包裹。澳洲郵政也表示將自 2025 年 8 月 26 日起「暫時部分暫停」對美國及波多黎各的郵政服務。

仍可使用的服務

不過，許多服務仍可使用，包括：

商業快遞： DHL Express、FedEx、UPS 等公司仍繼續運作，並會為您計算並代收新關稅。

個人禮物： 價值低於 100 美元，且明確標註為個人間贈送的禮物，仍可免稅進入。

旅行者豁免： 國外旅行歸來時，仍可攜帶價值不超過 200 美元的個人物品免稅入境。

信件文件： 不含實際商品的常規信件、明信片、商業文件等仍正常流通。

對消費者的影響與應對 新政策將導致更高的成本和更少的購物選擇。根據行政命令，商品可能依關稅稅率，每件額外收取 80 至 200 美元關稅。例如，一件 50 美元的英國毛衣可能需額外支付 200 美元關稅。因此，部分國際賣家已計畫停止向美國客戶銷售商品。