鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-26 09:57

澳洲郵政宣布，因美國川普政府取消了對包裹的免稅待遇，將立即部分暫停寄往美國及其屬地的郵件服務。台灣的中華郵政也宣布，26 日起暫停收寄發往美國的商品類包裹。

美國29日起終止全球小額包裹免稅 台灣、澳洲多國暫停收寄。(圖:shutterstock)

澳洲郵政在聲明中表示，此決定是回應美國政府所作出的「重大變動」，並與全球其他郵政機構採取的措施一致。

澳洲郵政包裹、郵政與電子商務服務執行總經理蓋瑞 · 史塔爾 (Gary Starr) 表示，公司對不得不採取此舉感到「失望」。然而，他補充說，這項臨時性暫停「是必要的，以便我們能為客戶制定並實施可行的解決方案」。

澳洲郵政指出，受影響的服務包括商務合約、MyPost Business 以及零售客戶。但價值低於 100 美元的信件、文件和禮品則不受影響。

今年 7 月，川普宣布自 8 月 29 日起，全面暫停低價商品小額豁免（de minimis）關稅優惠，所有寄往美國等於或低於 800 美元（約新台幣 2 萬 4364 元）進口郵件，均須繳納關稅。該豁免原先適用於每天進入美國的超過 400 萬件包裹。

作為回應，日本、瑞士和紐西蘭等多個國家的郵政服務機構近日宣布，將暫時停止向美國寄送包裹。