微軟測試自家MAI-1模型 以減少對OpenAI的依賴

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-29 03:19

‌



根據《CNBC》周四 (28 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 同日宣布開始測試自主開發的 MAI-1-preview AI 模型，試圖減少對 OpenAI 技術的依賴，這是該公司首個端到端自主訓練的基礎模型。

微軟宣布開始測試自主開發的MAI-1-preview AI模型。(圖:Reuters/TPG)

微軟周四宣布，MAI-1-preview AI 模型，可能用於增強消費者版 Copilot 助理功能。該模型正在 LMArena 網站進行測試。

‌



微軟在部落格貼文中表示：「未來幾周內，我們將在 Copilot 的特定文字使用案例中推出 MAI-1-preview，從用戶回饋中學習和改進。」公司已發布表格供開發者申請早期使用權限。

維持合作但競爭加劇

儘管如此，微軟仍是 OpenAI 的重要支持者和戰略夥伴，這家 AI 新創公司目前估值約 5000 億美元。微軟已對 OpenAI 投資超過 130 億美元，後者則依賴微軟雲端基礎設施運行模型。

微軟運用 OpenAI 模型為 Bing、Windows 11 作業系統和其他產品提供功能支援。

模型表現待提升

微軟 AI 部門執行長 Mustafa Suleyman 在社群媒體 X 上發文：「我們對未來發展抱有遠大抱負——模型進步、令人興奮的運算藍圖，以及透過微軟產品觸及數十億人的機會。」

Suleyman 在 X 上寫道，MAI-1-preview 代表「我們首個端到端內部訓練的基礎模型」。