創投示警：高估值、頻融資 AI熱潮恐重演網路泡沫

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-29 02:14

‌



根據《商業內幕》周四 (28 日) 報導，645 Venture 創辦合夥人警告 AI 泡沫即將破裂，指出高估值、頻繁融資和投資人忽視商業模式品質等跡象，與過往網路泡沫和加密貨幣狂潮相似。

645 Venture創辦人Okike警告AI產業出現泡沫警訊，投資人忽視商業模式品質。（圖: 645 Venture)

該創投專注投資種子輪到 B 輪新創，今年 6 月領投 AI 金融平台 Meridian 的 700 萬美元種子輪，去年也主導借貸基礎設施公司 Setpoint 的 3100 萬美元 B 輪融資。

‌



商業模式成關鍵

Okike 指出：「在早期階段很難判斷什麼是可持續的商業模式，能有吸引人的長期獲利率、具防禦性，且不會陷入削價競爭。」

許多公司跳過發展階段，直接募集相當於已建立產品市場契合度企業的巨額資金。「失去資金稀缺性和使用效率時，往往導致資源浪費。」

泡沫四大警訊

Okike 歸納泡沫四大信號：估值快速飆升、融資頻率增加、投資人採「博傻理論」（即明知價格過高仍買進，期待有人以更高價接手），以及本益比等基本面指標價格暴漲。

OpenAI 估值從 3000 億美元躍升至 5000 億美元就是明證。更令人擔憂的是，今年 AI 領域資本支出高達 5600 億美元，但僅產生 350 億美元營收，投入產出嚴重失衡。

Palantir(PLTR-US) 更以超過 100 倍營收的倍數交易，這種極端估值水準在歷史上往往出現在泡沫高峰期。

修正將至

一旦泡沫破裂，Okike 預期企業將緊縮開支，聚焦獲利和高報酬投資。這將導致科技巨頭大砍資本支出，創投融資規模縮減，企業被迫提升模型訓練效率。