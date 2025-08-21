鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-21 15:20

橡樹資本管理公司 (Oaktree Capital Management LP) 共同創辧人 Howard Marks 警告，美國股市目前正處於泡沫的「初期階段」。

橡樹資本：美股處於泡沫「初期階段」宜增強防禦性投資(圖:shutterstock)

儘管他表示尚未敲響警鐘，且市場回調的臨界點也尚未到來，但 Marks 強調當前股市的「價格太貴了」。

Marks 指出，投資者上次經歷大幅的市場調整，已經是 16 年前的事情了。他將當前的情勢與 1990 年代後期進行了比較，當時市場對科技股的熱情高漲，甚至促使前聯準會主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 發出「非理性繁榮」的警告。Marks 提醒，儘管如此，當時的市場仍在科技泡沫破裂前又上漲了幾年。

他觀察到，「人們不再習慣於思考市場回調」。Marks 強調，市場「回歸均值的可能性很大」。他特別指出，一些科技股相對於歷史水準而言，「估值相當高」。

在談到估值的合理性時，Marks 認為，儘管自川普於四月宣布關稅政策以來，股市已進入「緩解性上漲」階段，但高估值必須有合理的依據。

他強調，衡量美國股票總市值與美國 GDP 比例的指標，已達到歷史最高水位。由於許多公司已透過收購退市，而其他公司則在上市前等待更長時間，Marks 認為這一指標可能比表面上看起來更加令人擔憂。

鑑於當前的市場狀況，Marks 建議投資者採取防禦性策略。他明確表示：「現在是時候在你的投資組合中增加一些防禦性了」。他建議的一種方法，是投資信用產品而非股票。儘管他承認債券利差偏緊，但與股票相比，信用投資仍更具防禦性。

至於美國是否仍然適合防禦性投資，Marks 將美國比喻為「一輛高價的好車」。他解釋說，世界其他地區既缺乏美國那樣的活力，也缺乏理想的監管環境。儘管美國的基本投資環境「略有惡化」，但他堅信美國仍然是全球最佳的投資地點。