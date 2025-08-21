橡樹資本：美股處於泡沫「初期階段」宜增強防禦性投資
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
橡樹資本管理公司 (Oaktree Capital Management LP) 共同創辧人 Howard Marks 警告，美國股市目前正處於泡沫的「初期階段」。
儘管他表示尚未敲響警鐘，且市場回調的臨界點也尚未到來，但 Marks 強調當前股市的「價格太貴了」。
Marks 指出，投資者上次經歷大幅的市場調整，已經是 16 年前的事情了。他將當前的情勢與 1990 年代後期進行了比較，當時市場對科技股的熱情高漲，甚至促使前聯準會主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 發出「非理性繁榮」的警告。Marks 提醒，儘管如此，當時的市場仍在科技泡沫破裂前又上漲了幾年。
他觀察到，「人們不再習慣於思考市場回調」。Marks 強調，市場「回歸均值的可能性很大」。他特別指出，一些科技股相對於歷史水準而言，「估值相當高」。
在談到估值的合理性時，Marks 認為，儘管自川普於四月宣布關稅政策以來，股市已進入「緩解性上漲」階段，但高估值必須有合理的依據。
他強調，衡量美國股票總市值與美國 GDP 比例的指標，已達到歷史最高水位。由於許多公司已透過收購退市，而其他公司則在上市前等待更長時間，Marks 認為這一指標可能比表面上看起來更加令人擔憂。
鑑於當前的市場狀況，Marks 建議投資者採取防禦性策略。他明確表示：「現在是時候在你的投資組合中增加一些防禦性了」。他建議的一種方法，是投資信用產品而非股票。儘管他承認債券利差偏緊，但與股票相比，信用投資仍更具防禦性。
至於美國是否仍然適合防禦性投資，Marks 將美國比喻為「一輛高價的好車」。他解釋說，世界其他地區既缺乏美國那樣的活力，也缺乏理想的監管環境。儘管美國的基本投資環境「略有惡化」，但他堅信美國仍然是全球最佳的投資地點。
此外，他也曾在其他場合指出，川普政府的不可預測性是投資者需要謹慎行事的原因之一。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨投資雷達》怕美股泡沫？你還有新興市場債券可以選擇
- 英特爾估值暴升240億美元 逼近網路泡沫時期水平
- AI市場泡沫了嗎 ？奧特曼與1999網路泡沫相比 華爾街怎麼看
- 迷因股 FOMO橫掃華爾街 2000年泡沫重演？
下一篇