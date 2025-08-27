遠雄：「好室智造所」全台巡迴台中港啟航 永續藍圖逐步落實

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-27 17:05

遠雄建設 (5522-TW) 近年推動品牌轉型，以「永續共享」為核心價值，並以「美好共生」為品牌主張。自 2018 年起展開「未來居住實驗」，從人的需求出發，串連建築、環境、社群與心靈的價值平衡，致力於打造更友善土地與友善生命的居住典範，今 (27) 日在台中清水發表兩大永續子品牌，同時將進行全台在台中七期、台南、高雄及台北巡迴策展。

遠雄「好室智造所」全台巡迴由台中港啟航，圖爲清水遠雄星呈建案。(鉅亨網記者張欽發攝)

遠雄建設指出，公司陸續推出兩大永續子品牌，包括工地再生計畫：攜手跨領域夥伴，將工地與產業剩餘資源轉化為可循環、可再生的建材與材料，讓綠色創新從源頭萌芽，延伸到每一個生活角落。好室智造所，承接工地再生計畫的理念與成果，發展為「實驗 × 體驗」的對外平台，讓永續精神能被看見、被參與，並推廣至更多消費者、媒體、社區與產業鏈。

遠雄此次 「好室智造所」行動策展 首度亮相，以「在清水 Living Better」為題，選擇台中港作為全台巡迴的起點站。十年來，遠雄在台中港市鎮重劃區持續推動造鎮，讓城市逐步成形，如今更以行動策展的形式，將永續共享的精神落實到日常，展現「從造鎮到造生活」的品牌實踐，落實「美好共生」的品牌主張。

遠雄指出，為遠雄建設永續藍圖的首次公開行動，「好室智造所」將自 8 月 30 日起至 12 月底 展開全台巡迴，首站自具有 10 年造鎮成果的台中港市鎮重劃區啟航，後續將陸續前進台中七期、台南、高雄、台北等遠雄深耕區域，將永續精神帶入民眾日常生活。

遠雄指出，這不僅是一場展覽，更是一個以「實驗 × 體驗」為核心的平台，透過移動策展的形式，將建築對土地與社會的承諾具象化，讓 永續共享 × 美好共生 從品牌理念轉化為人人可感的生活實踐。