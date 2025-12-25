鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-25 05:30

據《 The Information》周三（24 日）報導，知情人士透露，OpenAI 員工正在研究調整 AI 模型的方式，在用戶提出與消費相關的問題時讓贊助訊息更容易出現在 ChatGPT 的回答中。

OpenAI探討廣告方案，在回覆中給贊助內容更多權重。（圖：Shutterstock）

譬如，當用戶詢問睫毛膏推薦時，可能會看到由絲芙蘭贊助的產品訊息。OpenAI 團隊也在設計多種廣告展示原型，探索廣告在 ChatGPT 界面的呈現形態。

‌



OpenAI 創辦人奧爾特曼曾在公開場合多次淡化打造廣告帝國的想法，但過去一年 OpenAI 卻持續延攬廣告行業老將，並逐步引入購物功能，為零售廣告奠定基礎。

OpenAI 內部認為，ChatGPT 有機會催生一種不同於傳統社交媒體的新型數位廣告。OpenAI 通過用戶的長時間對話，掌握了大量線索，當用戶在對話中明確表現出購買意願時，廣告價值尤為突出。

員工討論的一個方向，是在回覆中對贊助內容給予更高權重，確保訊息優先呈現。近期的設計方案還包括在主回答旁的側邊欄顯示贊助訊息，並清晰標註結果包含廣告內容。

與此同時，OpenAI 也在反覆評估如何避免廣告破壞用戶的體驗。內部共識在於，廣告必須儘量克制，不能讓用戶覺得對話被廣告塞滿，更不能動搖用戶對 ChatGPT 的信任。

因此，廣告可能只會在對話推進到特定階段後才出現，而不是一開始就介入。