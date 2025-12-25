search icon



OpenAI探討廣告方案 在回覆中給贊助內容更多權重

鉅亨網編譯鍾詠翔

據《 The Information》周三（24 日）報導，知情人士透露，OpenAI 員工正在研究調整 AI 模型的方式，在用戶提出與消費相關的問題時讓贊助訊息更容易出現在 ChatGPT 的回答中。

cover image of news article
OpenAI探討廣告方案，在回覆中給贊助內容更多權重。（圖：Shutterstock）

譬如，當用戶詢問睫毛膏推薦時，可能會看到由絲芙蘭贊助的產品訊息。OpenAI 團隊也在設計多種廣告展示原型，探索廣告在 ChatGPT 界面的呈現形態。


OpenAI 創辦人奧爾特曼曾在公開場合多次淡化打造廣告帝國的想法，但過去一年 OpenAI 卻持續延攬廣告行業老將，並逐步引入購物功能，為零售廣告奠定基礎。

OpenAI 內部認為，ChatGPT 有機會催生一種不同於傳統社交媒體的新型數位廣告。OpenAI 通過用戶的長時間對話，掌握了大量線索，當用戶在對話中明確表現出購買意願時，廣告價值尤為突出。

員工討論的一個方向，是在回覆中對贊助內容給予更高權重，確保訊息優先呈現。近期的設計方案還包括在主回答旁的側邊欄顯示贊助訊息，並清晰標註結果包含廣告內容。

與此同時，OpenAI 也在反覆評估如何避免廣告破壞用戶的體驗。內部共識在於，廣告必須儘量克制，不能讓用戶覺得對話被廣告塞滿，更不能動搖用戶對 ChatGPT 的信任。

因此，廣告可能只會在對話推進到特定階段後才出現，而不是一開始就介入。

例如，用戶在規劃巴塞隆納的行程時，ChatGPT 會自然推薦參觀聖家堂。這一推薦不帶廣告，但當用戶進一步點擊相關連結時，系統才可能彈出包含多家付費導覽商家的贊助訊息。


