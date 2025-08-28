名單來了！普丁、金正恩將出席中國抗戰勝利80周年紀念活動
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《新華社》周四（28 日）報導，應中國國家主席習近平邀請，26 位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。
以下是出席名單：
俄羅斯總統普丁
北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩
柬埔寨國王西哈莫尼
越南國家主席梁強
寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，
印尼總統普拉博沃
馬來西亞總理安瓦爾
蒙古國總統呼日勒蘇赫
巴基斯坦總理夏巴茲
尼泊爾總理奧利
馬爾地夫總統穆伊茲
哈薩克總統托卡耶夫
烏茲別克總統米爾濟約耶夫
塔吉克總統拉赫蒙
吉爾吉斯總統扎帕羅夫
土庫曼總統謝爾達爾 · 別爾德穆哈梅多夫
白俄羅斯總統盧卡申科
亞塞拜然總統阿利耶夫
亞美尼亞總理帕什尼揚
伊朗總統佩澤希齊揚
剛果總統薩蘇
辛巴威總統姆南加古瓦
塞爾維亞總統武契奇
斯洛伐克總理菲佐
古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯 - 卡內爾
緬甸代總統敏昂萊
據《新華社》報導，應中國政府邀請，一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要將出席紀念活動。
