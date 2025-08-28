北京怎麼看金正恩出席九三閱兵？中國外交部回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-28 15:12

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動新聞中心周四（28 日）舉辦首場記者招待會，外交部部長助理洪磊、文化和旅遊部副部長盧映川、閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵、北京市委常委夏林茂等官員，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動有關籌備進展，並回答記者提問。

北韓領導人金正恩。（圖：Shutterstock）

據《澎湃新聞》報導，媒體提問，北韓最高領導人將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動，請問中方如何看待北韓最高領導人此行？

洪磊對此表示，中國和北韓是山水相連的傳統友好鄰邦，中方熱烈歡迎金正恩來華出席紀念活動。

洪磊說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，也是北韓解放 80 周年。在艱苦卓絕的戰爭年代，兩國人民相互支持，共同抗擊日本侵略，為世界反法西斯戰爭和人類正義事業勝利作出重要貢獻。