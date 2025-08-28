北京怎麼看金正恩出席九三閱兵？中國外交部回應
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動新聞中心周四（28 日）舉辦首場記者招待會，外交部部長助理洪磊、文化和旅遊部副部長盧映川、閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵、北京市委常委夏林茂等官員，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動有關籌備進展，並回答記者提問。
據《澎湃新聞》報導，媒體提問，北韓最高領導人將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動，請問中方如何看待北韓最高領導人此行？
洪磊對此表示，中國和北韓是山水相連的傳統友好鄰邦，中方熱烈歡迎金正恩來華出席紀念活動。
洪磊說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，也是北韓解放 80 周年。在艱苦卓絕的戰爭年代，兩國人民相互支持，共同抗擊日本侵略，為世界反法西斯戰爭和人類正義事業勝利作出重要貢獻。
洪磊強調，維護好、鞏固好、發展好兩國關係是中國黨和政府的堅定立場。中方願同北韓繼續在加強交流合作、推進社會主義建設的道路上攜手前行，在促進地區和平穩定、維護國際公平正義的事業中密切協作，續寫兩國傳統友好新篇章。
- 升級你的投資腦！9/17講座揭密獲利契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇