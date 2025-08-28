高盛點評輝達財報：業績穩健 但市場預期高 股價面臨壓力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-28 12:43

高盛認為，市場已經很大程度上消化輝達（Nvidia）(NVDA-US) 新一代 Blackwell 架構晶片帶來的成長潛力，Q2 業績和指引穩健，基本符合預期，但仍難以滿足高漲的期待，可能股價在短期內會面臨下行壓力。

高盛認為，輝達業績穩健，但市場預期高。（圖：Shutterstock）

儘管輝達業績表現穩固，但未能再次上演大幅超越預期的驚喜，這對於一家被寄予厚望的科技巨頭而言，僅僅符合預期，或許不夠。

輝達第二季營收為 467 億美元，年增速逾兩年最低，仍高於分析師預期，業績指引預估第三季營收中值為 540 億美元，與市場普遍預期基本一致，但被認為不溫不火，缺少爆點。

輝達公布財報後，後股價下跌超過 3%。

高盛在最新報告中表示，輝達最新公布的季度業績和下季指引，雖然穩健，基本符合華爾街預期，但可能仍難以滿足市場高漲的期待，或導致股價在短期內面臨下行壓力。

高盛分析師認為，市場已經很大程度上消化新一代 Blackwell 架構晶片帶來的成長潛力。

高盛明確指出，投資者需要警惕四項關鍵下行風險：

AI 基建支出放緩： 這是最大潛在風險，任何 AI 投資熱情的降溫都將直接影響輝達增長。

競爭加劇導致份額流失： AMD 等競爭對手帶來的壓力，可能侵蝕輝達的市場份額。

競爭導致利潤率受損： 激烈市場競爭可能迫使輝達降價，從而損害高利潤率。

供應鏈限制： 如果生產和交付能力跟不上需求，將直接限制收入增長。