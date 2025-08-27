鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-27 17:10

‌



高盛預期，受明年石油供應過剩加劇影響，布蘭特原油期貨價格至 2026 年底恐將跌至每桶 50 美元以下。

高盛：2026年布蘭特原油恐跌破50美元(圖:shutterstock)

這家美國投資銀行在周二 (26 日) 的客戶報告中指出，預計 2025 年第四季至 2026 年第四季期間，石油過剩量將平均每日達 180 萬桶，導致全球庫存至 2026 年底增加近 8 億桶。

‌



報告進一步估計，經濟合作暨發展組織 (OECD) 成員國的儲油量將占全球總庫存的三分之一，約 2.7 億桶。高盛表示，結合 OECD 國家需求減少的因素，這將使布蘭特原油的公允價值從目前每桶 70 多美元的水準下降。

高盛預計，2025 年期間布蘭特油價可能將維持接近遠期合約的水準。然而，隨著 OECD 庫存增長加速，預計明年油價將跌破這些遠期合約的價格。

報告也提出了情境分析：如果中國庫存的增長速度從年初至今的每日 40 萬桶加速至每日 80 萬桶，那麼 2026 年布蘭特原油的平均價格，將比高盛的基準線提高 6 美元，達到每桶 62 美元。