鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
瑞銀 (UBS) 本周再次大幅上調了黃金價格預期，強調在全球經濟擔憂、美國財政壓力及政治不確定性等因素的推動下，黃金將持續上漲。這家瑞士銀行巨頭在不到兩個月內，已頻繁調整其預期。
在最新報告中，瑞銀宣布將 2026 年前三季的黃金價格目標上調至每盎司 5000 美元。同時，若與美國中期選舉相關的政治或經濟動盪加劇，分析師預計這一貴金屬價格可能進一步攀升至 5400 美元，此前該上行風險預期為 4900 美元。
此外，瑞銀也將 2026 年底的金價預測上調了 500 美元，至每盎司 4800 美元。
瑞銀認為，支撐黃金需求穩步增長的關鍵因素包括低實際殖利率、持續存在的全球經濟擔憂，以及與美國中期選舉和日益加劇的財政壓力相關的國內政策不確定性。
瑞銀首席投資辦公室指出，未來數月，聯準會降息、實際殖利率下降、財政風險以及美國政治環境變化，將持續強化央行與投資者的買入趨勢。瑞銀在 11 月 20 日和 27 日的報告中也強調，美國財政前景惡化是支撐黃金需求的重要因素。
從需求面來看，瑞銀引述世界黃金協會 (World Gold Council) 的報告指出，全球央行和個人投資者正處於「強勁且加速的買入」態勢。今年全球央行淨購金總量已達 634 噸，且第四季正在加速回升，符合瑞銀對 2025 年全年 900-950 噸的預測。同時，ETF 持倉和金條金幣需求，也顯示投資者興趣已增強。
瑞銀分析師傾向於「逢低買入黃金」，並建議投資者在投資組合中配置中等個位數比例的黃金，認為許多投資者目前仍對黃金「配置不足」，但黃金能有效提供對沖和多元化效益。
然而，儘管看好黃金前景，瑞銀仍提醒投資者，需警惕聯準會維持鷹派立場，以及央行拋售的潛在風險。
