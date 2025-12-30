鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 14:00

瑞銀 (UBS) 本周再次大幅上調了黃金價格預期，強調在全球經濟擔憂、美國財政壓力及政治不確定性等因素的推動下，黃金將持續上漲。這家瑞士銀行巨頭在不到兩個月內，已頻繁調整其預期。

在最新報告中，瑞銀宣布將 2026 年前三季的黃金價格目標上調至每盎司 5000 美元。同時，若與美國中期選舉相關的政治或經濟動盪加劇，分析師預計這一貴金屬價格可能進一步攀升至 5400 美元，此前該上行風險預期為 4900 美元。

此外，瑞銀也將 2026 年底的金價預測上調了 500 美元，至每盎司 4800 美元。

瑞銀首席投資辦公室指出，未來數月，聯準會降息、實際殖利率下降、財政風險以及美國政治環境變化，將持續強化央行與投資者的買入趨勢。瑞銀在 11 月 20 日和 27 日的報告中也強調，美國財政前景惡化是支撐黃金需求的重要因素。