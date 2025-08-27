川普：美國被「剝削」 不再直接資助烏克蘭
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周一（25 日）在白宮記者會上公開表態，稱美國將改變對烏政策，不再直接向烏克蘭提供資金援助，烏克蘭若需武器，需通過歐洲北約（NATO）夥伴獲取。
川普指出，過去美國政府曾對烏克蘭承諾高達 3,500 億美元的資金支持，讓美國被「剝削」。
如今美國將停止直接資助烏克蘭，烏克蘭的武器需求由北約承接，美國僅與北約進行武器交易，北約需全額支付武器費用。
川普說：「我國不再在烏克蘭身上花錢，以全價向北約出售軍事裝備，北約再把這些武器裝備分發到任何地方，也許是烏克蘭。」
此外，川普還表示，在烏克蘭安全保障問題上，美國僅扮演輔助角色，主導責任應由歐洲國家承擔。
據英國《金融時報》周二報導，川普在與歐洲領導人會晤時表示，美國願為戰後烏克蘭的安全保障機制提供情報、監視偵察（ISR）、指揮與控制以及空防力量等方面的支援，並參與由歐洲主導的烏克蘭防空體系。
另據多位知情歐洲和烏克蘭官員透露，川普政府已向歐洲傳遞立場，稱在歐洲承諾派遣數萬部隊的前提下，美國準備提供「戰略支持力量」。不過，美方仍反對直接向烏派駐美軍。
目前歐洲多國政界和公眾對派兵入烏依舊心存疑慮，美國國防部長赫格塞思也對介入戰後安全機制持懷疑態度。烏克蘭總統澤倫斯基則強調，必須儘快明確安全保障的防務細節。
