〈美股盤後〉蘋果秋季發表會9/10凌晨登場 四大指數齊揚

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-08-27 05:11

華爾街關注美國總統川普解除聯準會理事庫克職務的消息，同時等待晶片巨頭輝達財報，美股主指週二 (26 日) 全數收揚。30 年期殖利率攀升，美元走弱。蘋果收紅近 1%，蘋果已發出秋季發表會邀請函，預告 iPhone 17 系列新機將於台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點登場。

蘋果秋季發表會9/10凌晨登場 四大指數齊揚

美國總統川普週一晚間在社群媒體上發布聲明，宣布解除聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 職務，立即生效，就此爭議，聯準會週二發明回應，將遵從法院裁決，而庫克已委託律師提告挑戰此舉合法性。

川普 25 日還警告，若各國不取消對美國企業課徵「數位服務稅」，美方將祭出報復性關稅並限制晶片技術出口。

川普表示，美國願以接收 69 萬名中國留學生作為美中貿易談判條件之一，並要求中國必須出口稀土磁鐵至美國。他強調美國在貿易上握有更多籌碼，飛機零件可作為反制北京稀土限制的關鍵手段。

另外，美中恢復互動跡象浮現，據報中國商務部副部長李成鋼本週將赴美，可能與美方副部級官員及美國商界會晤。此行並非正式談判，但被視為為川普與習近平可能會晤鋪路的積極訊號。

國際評級機構惠譽上修台灣今年經濟成長率至 3.4%，但預估明、後年放緩至 2.7%，並警示三大下行風險：主要貿易夥伴成長放緩、AI 需求降溫及地緣政治與美國貿易策略不確定性。

美股週二 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 135.6 點，或 0.3%，收 45,418.07 點。

那斯達克指數上漲 94.978 點，或 0.44%，收 21,544.27 點。

S&P 500 指數上漲 26.62 點，或 0.41%，收 6,465.94 點。

費城半導體指數上漲 51.62 點，或 0.90%，收 5,807.92 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 29.93 點，或 0.20%，收 15,252.62 點。

標普 11 大板塊多收高，工業 (+1.03%)、金融 (+0.76%) 及醫療保健 (+0.55%) 領漲。能源 (-0.20%)、通訊服務 (-0.27%)、不動產 (-0.32%) 與民生消費 (-0.46%) 則表現較弱。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 漲 0.11%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.95%；Alphabet (GOOG-US) 跌 0.58%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.34%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.33%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.62%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.46%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 強漲 1.33% 至每股 238.72 美元，換算價 1457.06 元，折溢價率達 24.01%。

美國商務部長盧特尼克透露，他上任後曾直接致電台積電董事長魏哲家，批評拜登政府給台積電 65 億美元補助「形同贈與」，並威脅若條件不改善將收回資金。台積電隨後宣布再投資美國 1000 億美元，總額達 1650 億美元，美光、德州儀器等也同步加碼投資。

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.95% 至每股 229.31 美元，今年以來跌幅達 5.96%。

蘋果秋季發表會將於台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點登場，邀請函主題為「Awe dropping.」，預計將發表 iPhone 17 系列、Apple Watch Series 11、AirPods Pro 3 等新品。市場傳聞，iPhone 17 Pro 將推出全新「橙銅色」與「深藍色」，並可能同步亮相 M5 版 iPad Pro 與 MacBook Pro。

人工智慧晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 走高 1.09% 至每股 181.77 美元。

投資人仍謹慎等待輝達週三公布財報。輝達被視為 AI 與科技股的風向球，華爾街預計輝達第二財季將公布每股盈餘成長 48%，營收達 459 億美元。

美國軍火製造商洛克希德馬丁 (LMT-US) 漲幅達 1.73% 至每股 455.46 美元。

盧特尼克表示，川普政府正考慮收購主要國防承包商股權，強化對國防產業的控制力。他並點名洛克希德馬丁大部分收入來自聯邦合約，形同已是美國政府的一環。

美國最大的珠寶零售商 Signet Jewelers (SIG-US) 尾盤飆高，收盤勁揚 3.12% 至每股 87.83 美元。

流行天后泰勒絲 (Taylor Swift) 在社交媒體上發布和酋長隊球星男友特拉維斯・凱爾西 (Travis Kelce) 的求婚成功喜訊，照片中泰勒絲的訂婚戒指，這引發一些交易員猜測，婚戒銷售熱潮可能被帶動。

經濟數據

美國 7 月耐久財訂單月增率報 - 2.8%，預期 - 3.8%，前值 - 9.3%

美國 7 月核心耐久財訂單月增率報 1.1%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 8 月經濟評議會消費者信心指數報 97.4 預期 96.4，前值 98.7

華爾街分析

eToro 分析師 Bret Kenwell 指出：「數據顯示，美國消費者雖未陷入恐慌，但支出行為轉趨謹慎。」

BMO 資本市場主管 Ian Lyngen 表示：「川普試圖撤換庫克，加劇了市場對聯準會獨立性削弱的憂慮。雖然美債價格波動仍在近期區間內，但市場防禦資產表現優於大盤。」

國際信評機構標普全球評級 (S&P Global Ratings) 也警告，若政治干預影響聯準會獨立性，美國信用評級可能面臨下調壓力。