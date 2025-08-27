聯準會首度回應Cook解職案 強調理事任期保護制度重要性

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-27 04:49

聯準會周二 (26 日）表示，將遵守法院對美國總統川普是否有權解職理事庫克（Lisa Cook）的任何裁決。同時重申，聯準會理事享有長期任期保護的重要性。

面對川普解職理事爭議，聯準會重申央行獨立性和依法執行職責的承諾。(圖:Reuters/TPG)

聯準會發言人在聲明中指出，庫克已透過私人律師表示，將立即在法院挑戰川普的行動，並尋求司法判決確認她繼續履行參議院確認之聯準會理事職責的能力。

這是聯準會對川普周一晚間以房貸詐欺指控，宣布解除庫克理事職務後的首次正式回應。

暗示總統越權但未直接批評

發言人雖未明確批評川普的解職行動，但聲明特別強調，「國會透過聯邦準備法規定，理事享有長期固定任期，總統僅能『因故』免職」。

聯準會強調，理事長期任期和免職保護是重要保障，確保貨幣政策決定基於數據、經濟分析和美國人民長期利益。

川普周二也告訴記者，將遵守法院裁決，同時預測在選定庫克接替者後，聯準會理事會將很快由他任命的多數理事組成。

雙方準備法庭攻防

庫克律師 Abbe Lowell 周二表示，川普「無權解職」庫克，「他的解職行動僅基於一封轉介信函，缺乏事實或法律基礎，我們將提起訴訟挑戰這項非法行動」。

庫克週一晚間已表示，儘管川普聲稱有權解職她，仍將繼續在聯準會工作。聯準會未透露她周二是否正常上班。

央行重申獨立性承諾

聯準會在聲明中重申：「聯準會將繼續依法執行職責，一如既往遵守任何法院裁決。聯準會重申致力於透明、問責和獨立，服務美國家庭、社區和企業」。