川普關稅反噬！美卡車製造商成本暴增被逼逃往墨 2026本土重卡廠產能恐蒸發11%

2025-08-27

最新數據顯示，川普政府推行的關稅政策正持續衝擊美國重型卡車製造業，該政策已導致規模達 500 億美元的美國重型卡車產業製造成本大幅攀升，迫使企業調整供應鏈策略，部分廠商開始尋求透過《美墨加協定》(USMCA) 框架下的優惠條款緩解壓力。

（圖：Shutterstock）

相較之下，戴姆勒卡車、TRATON 集團等競爭對手透過在墨西哥設廠生產，有效規避這些關稅成本，在價格競爭中佔優勢。

USMCA 為北美區域產業鏈提供稅收優惠，符合特定區域採購規則的商品，像是重型卡車，要求至少 64% 的價值源自北美地區，涵蓋發動機、車軸等零件，以及鋼鐵原物料或組裝環節的勞動力成本，可在美、墨、加三國間免稅流通。該比例也將於 2027 年進一步提高至 70%。

然而，美國本土製造商卻因此面臨「反向劣勢」。Volvo 北美分公司發言人說：「如今在美國本土生產的卡車，實際上比在墨西哥生產的卡車成本更高。」

Volvo 旗下麥克卡車雖透過賓州工廠供應美國市場，但仍選擇將墨西哥工廠投資額從 7 億美元增至 10 億美元，以支持美國業務需求。

Bernstein 分析指出，受進口零件關稅影響，美國組裝卡車與符合 USMCA 要求的墨西哥產同類型卡車相比，成本溢價約 3%。

Bernstein 資深分析師 Chad Dillard 說：「美國生產佔比高於墨西哥的企業正承受相對成本劣勢，這跟川普政府降低成本的初衷背道而馳。」

根據 ACT 研究公司預測，疊加 2025 年產業經濟逆風、營運商獲利能力減弱等因素，2026 年美國重型卡車產量恐年減 11% 至 22.66 萬輛。

成本壓力已直接反映在企業財務數據中。根據 Paccar 估算，今年第三季關稅成本將達 7500 萬美元，該公司今年上半年市佔率 30.4%，但戴姆勒卡車今年首季毛利率達 21.96%，高於 Paccar 的 18.69%。

以具體車型為例，戴姆勒卡車在墨西哥生產的 Freightliner Cascadia 卡車售價約 16.5 萬美元，而 Paccar 同類車型 Kenworth T680 售價約 19.5 萬美元。根據 ACT 研究公司數據，關稅使每輛卡車單位成本增加 2% 至 4%。

為因應挑戰，部分企業已採取行動。Paccar 表示，正與供應商合作增加符合 USMCA 認證的零件進口，以降低長期風險。

總部位於慕尼黑、福斯子公司 TRATON 表示，該公司透過子公司國際汽車公司在北美佈局，若美國工廠依賴受《貿易擴張法》第 232 條關稅約束的進口材料，在墨西哥生產反而具備「結構性成本優勢」。

戴姆勒卡車則在墨西哥擁有兩家符合 USMCA 標準的工廠，生產包括 Freightliner Cascadia 的 8 級重型卡車等車型。

值得注意的是，美國商務部今年 4 月啟動了基於《貿易擴張法》第 232 條的新調查，旨在判定中型和重型卡車及零件進口是否威脅國家安全。