鉅亨網編譯段智恆 2025-08-27 02:30

‌



美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 周二 (26 日) 表示，他的基準預測是利率將做「溫和調整」，因為他預期今年剩餘時間美國經濟活動不會出現太大波動。

降息別想太快？Fed巴金：若經濟平穩 利率僅小幅調整(圖：REUTERS/TPG)

巴金在維吉尼亞州布萊克斯堡一場活動後接受訪問時表示：「我看到的是經濟有些溫和的變動。如果經濟只是溫和變動，那意味著利率也可能只是溫和調整。但我不能保證經濟真的會如此，這要等到數據出來才知道。所以這是我的預測，但預測可能會改變。」

‌



市場普遍預期聯準會 (Fed) 將在 9 月的政策會議上宣布降息，此前主席鮑爾上周在傑克森霍爾央行年會上指出，「就業的下行風險正在上升」，並暗示風險平衡的轉變可能促使政策立場需要調整。

這也意味著，Fed 官員下月將展開辯論，討論在今年最後兩次會議 (10 月與 12 月) 中是否還需要進一步調整利率。今年 6 月公布的經濟預測顯示，多數官員認為至少兩次降息是適合的，但仍有相當一部分人傾向只降一次或甚至不降息。Fed 將在 9 月會議後公布最新的利率與經濟預測。

不過，巴金拒絕明確表態他在 9 月會議上的傾向。他僅表示：「我還有三周半的時間才到下一次會議，我會在會議當天根據所有資訊做出最佳判斷。」