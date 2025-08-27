鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－ＷBEKE-US的目標價調降至23.54元，幅度約5.35%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)提出目標價估值：中位數由24.87元下修至23.54元，調降幅度5.35%。其中最高估值29.44元，最低估值22.75元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予貝殼－Ｗ評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀0位。
貝殼－Ｗ今(27日)收盤價為18.58元。近5日股價上漲5.35%，標普指數上漲0.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
