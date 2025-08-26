鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize LtdAMRZ-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59元，調升幅度3.51%。其中最高估值64元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Amrize Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Amrize Ltd今(26日)收盤價為51.6元。近5日股價上漲3.51%，標普指數下跌0.15%股價漲幅表現優於大盤。

Amrize Ltd51.67+1.02%

