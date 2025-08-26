鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize LtdAMRZ-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59元，調升幅度3.51%。其中最高估值64元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Amrize Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Amrize Ltd今(26日)收盤價為51.6元。近5日股價上漲3.51%，標普指數下跌0.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為55.84元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為55.84元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為56.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize LtdAMRZ-US的目標價調降至58.5元，幅度約3.31%
下一篇