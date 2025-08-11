鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為56.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.72元下修至2.63元，其中最高估值3.07元，最低估值2.35元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.07(3.11)
|3.66
|4.35
|5.23
|最低值
|2.35(2.35)
|2.57
|2.72
|3.36
|平均值
|2.65(2.71)
|3.03
|3.43
|3.92
|中位數
|2.63(2.72)
|2.98
|3.44
|3.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.11億
|133.53億
|145.09億
|158.77億
|最低值
|114.10億
|120.20億
|121.80億
|130.87億
|平均值
|118.84億
|125.15億
|132.74億
|141.62億
|中位數
|118.53億
|124.36億
|132.51億
|135.02億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.10
|1.92
|2.62
|營業收入
|112.31億
|129.94億
|132.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Amrize Ltd(AMRZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
