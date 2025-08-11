search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為56.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.72元下修至2.63元，其中最高估值3.07元，最低估值2.35元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.07(3.11)3.664.355.23
最低值2.35(2.35)2.572.723.36
平均值2.65(2.71)3.033.433.92
中位數2.63(2.72)2.983.443.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值123.11億133.53億145.09億158.77億
最低值114.10億120.20億121.80億130.87億
平均值118.84億125.15億132.74億141.62億
中位數118.53億124.36億132.51億135.02億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS2.101.922.62
營業收入112.31億129.94億132.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Amrize Ltd(AMRZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

