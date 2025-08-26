鉅亨速報 - Factset 最新調查：豪士科OSK-US的目標價調升至155元，幅度約3.33%

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豪士科(OSK-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至155元，調升幅度3.33%。其中最高估值188元，最低估值119元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予豪士科評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀1位。

豪士科今(26日)收盤價為142.45元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌0.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


