鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize LtdAMRZ-US的目標價調降至58.5元，幅度約3.31%

Factset 最新調查：Amrize LtdAMRZ-US的目標價調降至58.5元，幅度約3.31%

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)提出目標價估值：中位數由60.5元下修至58.5元，調降幅度3.31%。其中最高估值64.35元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Amrize Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Amrize Ltd今(8日)收盤價為47.345元。近5日股價下跌3.31%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

