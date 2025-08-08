鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize LtdAMRZ-US的目標價調降至58.5元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)提出目標價估值：中位數由60.5元下修至58.5元，調降幅度3.31%。其中最高估值64.35元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Amrize Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Amrize Ltd今(8日)收盤價為47.345元。近5日股價下跌3.31%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 投資人棄美國轉向歐洲！千億美元熱錢湧入歐股、拋售美市資產
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為87.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons CorpPSN-US的目標價調升至87元，幅度約6.75%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為7.25元
下一篇