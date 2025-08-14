鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為55.84元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.51元，其中最高估值3.07元，最低估值2.21元，預估目標價為55.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.66
|4.35
|5.23
|最低值
|2.21(2.21)
|2.57
|2.72
|3.36
|平均值
|2.62(2.64)
|2.98
|3.41
|3.88
|中位數
|2.51(2.63)
|2.96
|3.44
|3.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.11億
|133.53億
|145.09億
|158.77億
|最低值
|115.88億
|120.20億
|121.80億
|130.87億
|平均值
|118.86億
|124.98億
|132.54億
|141.46億
|中位數
|118.01億
|123.52億
|131.80億
|134.51億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.10
|1.92
|2.62
|營業收入
|112.31億
|129.94億
|132.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Amrize Ltd(AMRZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
