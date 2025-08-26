鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-26 20:40

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 終於釋出 9 月降息的訊號後，市場情緒大受鼓舞，特別是利率敏感的小型股終於迎來追趕時機。羅素 2000 指數在過去一個月內飆升約 4%。然而，儘管小型股獲得提振，市場仍舊觀望這次上漲是否真實且持久。

聯準會降息提振小型股 市場質疑漲勢持續性

儘管標普 500 指數、那斯達克指數乃至道瓊指數近期屢創新高，但代表中小型股的羅素 2000 指數，自 2021 年以來尚未創下新紀錄。部分分析師認為，此次小型股上漲可能預示著市場輪動的開始，結束科技巨頭長期以來的主導地位。市場的廣泛上漲將與經濟周期的下一階段同步，並能考慮到對 AI 交易的疑慮。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 指出，財政刺激、貿易協議以及美元走弱等因素有利於周期性股票、小型股和國際股票。他也提到 AI 投資的下游效益，這將為市場帶來「更平衡的領導力」。

然而，周一的市場表現卻初步暗示，這些利好因素可能仍不足以支撐小型股，羅素 2000 指數再次陷入落後。儘管單一交易日不足以否定市場輪動的觀點，但投資者若押注大型科技股將失利，其風險不容小覷，特別是考量到華爾街市值最高的公司、AI 交易的旗手輝達 (NVDA-US) 即將在周三公布財報。

此外，RBC 資本市場美國股票策略主管 Lori Calvasina 表示，降息對於小型股而言是「喜憂參半的祝福」，因為降息本身即是經濟疲軟的訊號，而小型股在經濟疲軟時期歷史表現不佳。